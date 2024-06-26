Холодильники Haier: уникальный стиль и технологии для вашей кухни

Современный холодильник — это больше, чем просто техника для хранения и заморозки продуктов. Это еще уникальный элемент вашей кухни, способный полностью изменить ее стиль и вдохновлять. История компании Haier это иллюстрирует, она начинается именно с производства холодильников. Еще в далеких 80-х годах прошлого века, когда путь бренда только начинался, появились первые представления о его целях — создавать продукцию высокого качества и надежности.

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И эта цель стала абсолютной и реальной, когда генеральный директор Чжан Жуйминь получил жалобы по поводу неисправных холодильников от покупателей. Он принял решение действовать радикально, понимая, что именно подобная демонстрация прекрасно проиллюстрирует ценности компании. Чжан взял молоток и собственноручно разбил 76 холодильников на глазах у рабочих.

Это событие определило приоритеты компании — добиваться безупречного качества продукции, полагаясь на желание клиентов. Сегодня, выбирая холодильники Haier, вы делаете выбор в пользу надежности, функциональности и абсолютного качества. Модели, о которых идет речь ниже, это доказывают.

Эргономика превыше всего — варианты форм-факторов холодильников

Выбирая производителя, сначала смотрят на регалии, и у Haier есть чем поразить: места в Fortune Global 500, престижные дизайнерские награды, лидер рынка более 15 лет. Все эти признаки отражают нестандартный и одновременно глубокий подход к созданию техники, поэтому с этим брендом у вас есть выбор большого количества различных типов холодильников:

3D-холодильники;

многодверные модели;

Side-by-side;

винные шкафы.

Если вы ищете самые большие холодильники, то это Side-by-side — у них морозильная камера расположена рядом с холодильной, что дает больше места для заморозки. Максимальная ширина — 90 см.

Фото: Haier

Многодверные холодильники имеют сразу 4 двери и ширину до 83 или 90 см в зависимости от модели.

Фото: Haier

3D-холодильники — это девайсы с 3 дверцами и максимальной шириной 70 см. Отдельный тип устройств — винные шкафы. Уникальные девайсы, полностью имитирующие микроклимат настоящих погребов, но они значительно меньше — в среднем 50 см в ширину.

Фото: Haier

Дизайн с акцентом на удобство и простоту использования

Холодильники Haier предлагают пользователям:

инверторные компрессоры нового поколения, исключающие излишние вибрации и шум. Это идеальная техника для современных и открытых кухонь, объединенных с гостиными;

новые технологии освещения — большинство моделей от Haier имеют LED-подсветку, расположенную в разных местах камер;

отдельные зоны — благодаря им вы не теряете холода во время долгих поисков. Например, отдел MyZone имеет отдельную регулировку температуры, Humidity Zone — отдел с высокой влажностью, для более длительного хранения питательных свойств фруктов и овощей.

Функциональность этих холодильников доказывает их премиальность, где каждая деталь продумана для удобства и нового опыта.

Фото: Haier

Технологии Haier: новые грани функциональности для пользователей

Пользователи также получают множество уникальных решений и технологий:

Система Natural Airflow в винных шкафах, запускающая циркуляцию воздуха с поддержанием правильной влажности на уровне до 70%. Угольные фильтры в винных шкафах, поддерживающие нужный микроклимат в камере. Multi Air Flow — система во всех остальных холодильниках с постоянной циркуляцией воздуха, чтобы дольше хранить продукты свежими. Total No Frost — автоматическая система размораживания без вмешательства пользователя, исключающая появление инея и снега на стенках. Антибактериальная система ABT — сочетает УФ-лампу с диоксидом титана для нейтрализации вредных микробов.

Холодильники Haier дополняют любой интерьер, при этом они не только эстетичны, но и максимально комфортны в использовании и функциональны. Узнать больше можно у украинских ритейлеров.