Холодильники Haier: унікальні стиль та технології для вашої кухні

Сучасний холодильник — це більше, ніж просто техніка для зберігання та заморозки продуктів. Це унікальний елемент вашої кухні, що здатен повністю змінити її стиль та надихати. Історія компанії Haier це ілюструє, адже вона починається саме з виробництва холодильників. Ще у далеких 80-х роках минулого століття, коли шлях бренду тільки починався, з’явились перші уявлення про його мету – створювати продукти високої якості та надійності.

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І ця мета стала абсолютною та реальною, коли генеральний директор Чжан Жуймінь отримав скарги щодо несправних холодильників від покупців. Він прийняв рішення діяти радикально, розуміючи, що саме така демонстрація прекрасно проілюструє цінності компанії. Тож Чжан взяв молоток та власноруч розбив 76 холодильників на очах у робітників.

Ця подія визначила пріоритети компанії – досягати бездоганної якості продукції, покладаючись на бажання клієнтів. Сьогодні, обираючи холодильники Haier, ви робите вибір на користь надійності, функціональності та абсолютної якості. Моделі, про які йдеться нижче, це доводять.

Ергономіка понад усе — варіанти форм-факторів холодильників

Вибираючи виробника, спочатку дивляться на регалії, і в Haier є чим вражати: місця у Fortune Global 500, престижні дизайнерські нагороди, лідер ринку понад 15 років. Всі ці ознаки відображають нестандартний та водночас глибокий підхід до створення техніки, саме тому із цим брендом у вас є вибір великої кількості різних типів холодильників:

3D-холодильники;

багатодверні моделі;

Side-by-side;

винні шафи.

Якщо ви шукаєте найбільші холодильники, то це Side-by-side — у них морозильна камера розташована поряд із холодильною, що дає більше місця для замороження. Максимальна ширина — 90 см.

Фото: Haier

Багатодверні холодильники мають відразу 4 двері та ширину до 83 або 90 см, залежно від моделі.

Фото: Haier

3D-холодильники — це девайси з 3 дверцятами та максимальною шириною 70 см. Окремий тип пристроїв — винні шафи. Унікальні девайси, що повністю імітують мікроклімат справжніх льохів, але вони значно менші — у середньому 50 см завширшки.

Фото: Haier

Дизайн з акцентом на зручність та простоту використання

Холодильники Haier пропонують користувачам:

інверторні компресори нового покоління, що виключають зайві вібрації та шум. Це ідеальна техніка для сучасних та відкритих кухонь, об'єднаних з вітальнями;

нові технології освітлення — більшість моделей від Haier мають LED-підсвітку, що розташована в різних місцях камер;

окремі зони — завдяки їм ви не втрачаєте холод під час довгих пошуків. Наприклад, відділ MyZone має окреме регулювання температури, Humidity Zone — відділ із високою вологістю, для довшого зберігання поживних властивостей фруктів та овочів.

Функціональність цих холодильників лише доводить їхню преміальність, де кожна деталь продумана для зручності та нового досвіду.

Фото: Haier

Технології Haier: нові грані функціональності для користувачів

Користувачі також отримують безліч унікальних рішень та технологій:

Система Natural Airflow у винних шафах, що запускає циркуляцію повітря з підтрим анням правильної вологості на рівні до 70 %. Вугільні фільтри у винних шафах, що підтримують потрібний мікроклімат у камері. Multi Air Flow — система у всіх інших холодильниках із постійною циркуляцією повітря, щоб довше зберігати продукти свіжими. Total No Frost — автоматична система розморожування без втручання користувача, що виключає появу інею та снігу на стінках. Антибактеріальна система ABT — поєднує УФ-лампу з діоксидом титану для нейтралізації шкідливих мікробів.

Холодильники Haier доповнюють будь-який інтерʼєр, при цьому вони не лише естетичні, а й максимально комфортні у користуванні та функціональні. Дізнатися більше можна в українських ритейлерів.