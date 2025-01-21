Хватит ли бойлера на 30 литров для вашего дома? Советы и расчеты

Бойлеры - устройства, которые предоставляют автономность от снабжения горячей водой. Они нагревают холодную воду до нужной температуры с помощью электричества. Современный рынок предлагает модели, которые отличаются энергоэффективностью, а также разнообразием параметров, функций и возможностей. Одной из популярных является категория бойлеров на 30 литров , которые отличаются компактностью и невысокой стоимостью. Рассмотрим, для какого жилья следует подбирать такую модель и на какие еще параметры нужно обращать внимание.

Для кого подойдет бойлер на 30 литров

Бойлер на 30 литров подойдет для дома, в котором живет один человек, предпочитающий принимать душ в течение не более 10 -15 минут. В то же время если в доме проживает двое или больше людей и они принимают душ по 10 -15 минут в разное время суток, то им этого объема тоже хватит. Между принятием душа вода успеет заново нагреться.

Если вы предпочитаете принимать ванну или длительный душ, то рекомендовано выбирать водонагреватели на 80 литров и более. Такого объема хватит для наполнения ванны горячей водой, а еще для комфортной эксплуатации несколькими людьми.

На что влияет объем бойлера

Выбирая бойлеры по объему, следует учитывать следующие факторы:

Самое главное - это количество пользователей. Как уже было сказано, 30 литров хватит на одного человека. Образ жизни - то, как именно человек предпочитает принимать ванну или душ, также влияет на объем. Гигиена может быть короткой с небольшим количеством воды или длительной, для которой требуются большие объемы. Количество точек забора воды - если горячую воду из бойлера будут использовать не только в ванной, но и на кухне, то это тоже нужно учитывать, для этого следует добавить немного объема. Скорость нагрева - если выбрана модель на 30 литров, которая нагревает воду быстро, то двое или больше людей смогут воспользоваться душем с небольшим интервалом между ними.

Как выбрать бойлер, который нагревает воду быстро

Если вы понимаете, что бойлера на 30 литров вам может не хватить из-за того, что пользоваться им будет больше одного человека, а установить больший нет возможности, то рекомендуется выбирать модель, которая может быстро нагревать воду. В целом, 30 литров - это не очень много и средний водонагреватель нагреть такой объем до 65 °C может достаточно быстро - примерно за 1,5 часа. На скорость нагрева влияет следующее:

мощность ТЭНа - 1,5 кВт будет оптимальным вариантом (нагреет за 1,5 часа), если нагрев нужен еще быстрее, то выбирайте более мощные модели, но они будут оказывать повышенную нагрузку на сеть питания и будут стоить дороже;

количество ТЭНов - вода будет нагреваться быстрее, если нагрев происходит сразу с нескольких точек;

тип ТЭНа - мокрый ТЭН будет нагреваться быстрее, поскольку имеет прямой контакт с водой, но для жесткой воды придется использовать только сухой ТЭН, поскольку на мокром очень быстро будет появляться накипь.

Какой формы выбирать бойлер

Водонагреватель на 30 литров обычно выбирают в тех случаях, когда место для установки сильно ограничено. На пространство, которое занимает бойлер, влияет также и форма его бака, поскольку это самый большой его компонент. Производители предлагают цилиндрические и прямоугольные модели, которые являются классическими. Но также есть плоские и узкие для специфических мест монтажа, где обычные не помещаются. Есть большой выбор по высоте, ширине и глубине.

Какой бренд лучше

Рынок завоевывают только сильнейшие, поэтому обычно продаются лишь модели тех производителей, которые прошли отбор потребителей и действительно качественные. Обратить внимание стоит на такие известные бренды, как Ariston, Bosch, Tesy, Gorenje, Atlantic, Midea и многие другие.

Покупайте водонагреватель на 30 литров для эксплуатации одним человеком, выбирайте модели с быстрым нагревом, если хотите получать новый объем горячей воды быстрее. Обращайте внимание на форму бака, поскольку это самая большая