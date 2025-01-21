Чи вистачить бойлера на 30 літрів для вашої оселі? Поради та розрахунки

Бойлери – пристрої, які надають автономність від постачання гарячої води. Вони нагрівають холодну до потрібної температури за допомогою електрики. Сучасний ринок пропонує моделі, які вирізняються енергоефективністю, а також різноманітністю параметрів, функцій та можливостей. Однією з популярних є категорія бойлерів на 30 літрів, які вирізняються компактністю та невисокою вартістю. Розглянемо, для якого житла слід підбирати таку модель і на які ще параметри потрібно звертати увагу.

Для кого підійде бойлер на 30 літрів

Бойлер на 30 літрів підійде для будинку, в якому живе одна людина, що вважає за краще приймати душ протягом не більше 10 –15 хвилин. Водночас якщо в будинку мешкає двоє або більше людей і вони приймають душ по 10 –15 хвилин у різний час доби, то їм цього об'єму теж вистачить. Між прийняттям душу вода встигне заново нагрітися.

Якщо ви віддаєте перевагу прийманню ванни або тривалому душу, то рекомендовано вибирати водонагрівачі на 80 літрів і більше. Такого об'єму вистачить для наповнення ванни гарячою водою, а ще для комфортної експлуатації кількома людьми.

На що впливає об'єм бойлера

Вибираючи бойлери за об'ємом, слід враховувати такі чинники:

Найголовніше – це кількість користувачів. Як уже було сказано, 30 літрів вистачить на одну людину. Спосіб життя – те, як саме людина вважає за краще приймати ванну або душ, також впливає на об’єм. Гігієна може бути короткою з невеликою кількістю води або тривалою, для якої потрібні великі об’єми. Кількість точок забору води – якщо гарячу воду з бойлера використовуватимуть не тільки у ванній, а й на кухні, то це теж потрібно враховувати, для цього слід додати трохи об'єму. Швидкість нагріву – якщо обрано модель на 30 літрів, яка нагріває воду швидко, то двоє або більше людей зможуть скористатися душем з невеликим інтервалом між ними.

Як вибрати бойлер, який нагріває воду швидко

Якщо ви розумієте, що бойлера на 30 літрів вам може не вистачити через те, що користуватися ним буде більше однієї людини, а встановити більший немає можливості, то рекомендовано обирати модель, яка може швидко нагрівати воду. Загалом, 30 літрів – це не дуже багато й середній водонагрівач нагріти такий об'єм до 65 °C може досить швидко – приблизно за 1,5 години. На швидкість нагріву впливає таке:

потужність ТЕНа – 1,5 кВт буде оптимальним варіантом (нагріє за 1,5 години), якщо нагрів потрібен ще швидше, то обирайте потужніші моделі, але вони надаватимуть підвищене навантаження на мережу живлення і коштуватимуть дорожче;

кількість ТЕНів – вода нагріватиметься швидше, якщо нагрівання відбувається одразу з кількох точок;

тип ТЕНа – мокрий ТЕН нагріватиме швидше, оскільки має прямий контакт із водою, але для жорсткої води доведеться використовувати тільки сухий ТЕН, оскільки на мокрому дуже швидко з'являтиметься накип.

Якої форми вибирати бойлер

Водонагрівач на 30 літрів зазвичай обирають у тих випадках, коли місце для встановлення сильно обмежене. На простір, який займає бойлер, впливає також і форма його бака, оскільки це найбільший його компонент. Виробники пропонують циліндричні та прямокутні моделі, які є класичними. Але також є пласкі та вузькі для специфічних місць монтажу, де звичайні не поміщаються. Є великий вибір за висотою, шириною та глибиною.

Який бренд краще

Ринок завойовують тільки найсильніші, тому зазвичай продаються лише моделі тих виробників, які пройшли відбір споживачів і дійсно якісні. Звернути увагу варто на такі відомі бренди, як Ariston, Bosch, Tesy, Gorenje, Atlantic, Midea та багато інших.

Купуйте водонагрівач на 30 літрів для експлуатації однією людиною, обирайте моделі зі швидким нагріванням, якщо хочете отримувати новий об'єм гарячої води швидше. Звертайте увагу на форму бака, оскільки це найбільша частина пристрою.