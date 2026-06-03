100 новых вагонов-хопперов: "Континентал Фармерз Групп" масштабирует собственную логистическую систему

Агрохолдинг "Континентал Фармерз Групп" приобрел 100 новых вагонов-хопперов, увеличив собственный железнодорожный парк до 350 единиц. Это позволит компании развивать экспортные возможности, самостоятельно перевозить большую часть урожая в порты, а также уменьшит зависимость от посторонних логистических операторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании

Все новые вагоны имеют объем 116 кубических метров и грузоподъемность до 70,5 т. Эти технические параметры отвечают требованиям по транспортировке основных сельскохозяйственных культур из портфеля холдинга. Масштабирование парка является следующим этапом плана развития железнодорожной логистики, который компания внедряет с сентября 2024 года, когда были приобретены первые 250 зерновозов.

"Результаты работы команды показали, что сочетание элеваторных мощностей Континентала и собственного железнодорожного парка обеспечивает не только скорость и гибкость, но и оптимизацию операционных процессов и прогнозируемость затрат на логистику, что критически важно для эффективности бизнеса", - отметил гендиректор "Континентал Фармерз Груп" Георг фон Нолкен.

Он также добавил, что увеличение парка до 350 вагонов связано с ростом объемов собственного трейдинга. Общее количество зерна, транспортируемого по железной дороге внутри Украины и в страны ЕС в 2025 году, составило более 1,5 млн тонн.

По словам руководителя компании, собственный подвижной состав позволяет диверсифицировать логистику и контролировать экспортную цепочку "от поля до порта".

В начале 2025 года компания запустила собственную трейдинговую структуру с представительствами в Швейцарии и Румынии. На украинском рынке компания предоставляет услуги мелким фермерским хозяйствам и средним производителям зерна. Помимо железнодорожного парка холдинг использует собственный грузовой автопарк и элеваторную сеть общей мощностью одновременного хранения 634 тыс. тонн.

Напомним, в сентябре 2024 года "Континентал Фармерз Групп" получила первые 50 из 250 запланированных вагонов-гоперов в рамках развития собственного парка.