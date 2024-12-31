Более $115 млн инвестиций: как «Континентал» развивает инфраструктуру и бизнес

С начала полномасштабного вторжения бизнес не только сохранил объем производства, но и внедрил масштабные инфраструктурные и логистические проекты, направленные на долгосрочное укрепление позиций компании

В современных условиях, когда экономика Украины одолевает вызовы войны, «Континентал Фармерз Групп» демонстрирует устойчивость и стратегическое мышление, сохраняя темпы развития и инвестируя в будущее. По данным компании, общий объем инвестиций «Континентал Фармерз Групп» за 2024 год превысил $50 млн, а за весь период, начиная с 2022 года, он составил $115 млн. Самым масштабным проектом стало приобретение нового элеватора во Львовской области, что увеличило объем хранения продукции до 634 тыс. т.

«Ожидание не является выходом даже в условиях войны. Каждая пауза означает потерю темпов, которые потом придется наверстывать», — говорит Георг фон Нолкен, CEO «Континентал Фармерз Групп». Поэтому даже в сложных условиях 2022-2024 годов «Континентал» не только не останавливал свою деятельность, а наоборот, в трудные времена сосредоточился на поддержке непрерывности процессов, реализации стратегических проектов и адаптации к новым вызовам.

«Мы продолжаем уверенно реализовывать свою стратегию по развитию собственной логистической цепи несмотря на все трудности, вызванные текущей ситуацией в стране. После того, как «Континентал» решил для себя проблему дефицита элеваторных мощностей и даже создал возможность предоставлять услуги для третьих лиц, именно приобретение вагонного парка позволяет нам в дальнейшем обеспечивать логистику собственному трейдингу и должным образом развивать это направление работы», — объясняет Георг фон Нолкен.

Таким образом, компания сможет за счет собственного железнодорожного подвижного состава покрывать ощутимую часть своей ежегодной потребности в грузовых железнодорожных перевозках. Остальное по-прежнему будет обеспечивать за счет транспортно-экспедиторских услуг внешних поставщиков. Решение о дальнейшем расширении парка вагонов «Континентал» будет зависеть от уровня эффективности выбранной модели управления им и рыночной конъюнктуры в следующие сезоны. Кроме того, компания продолжила инвестировать в обновление парка техники и положила начало таким важным проектам, как внедрение ERP-системы SAP.

Далеко не каждый бизнес готов к капитальным инвестициям в условиях войны. Они должны быть обсчитаны и взвешены. Решение об инвестициях «Континентал Фармерз Групп» принимает тесное сотрудничество с материнской компанией SALIC. Благодаря этому взаимодействию «Континентал» объединяет локальную экспертизу и глубокое понимание рынка с финансовыми и стратегическими ресурсами группы, что позволяет реализовать самые масштабные проекты. И эти проекты действительно впечатляют, ведь охватывают не одно стратегическое направление деятельности.

«Континентал» — это о стабильности и производительности

В последние три года компания не меняла площади возделывания, структуру севооборота и набор культур. Это позволяет поддерживать постоянный уровень валового сбора, который в 2024 году превысил 1 млн т, что соответствует довоенным показателям. Урожайность основных культур остается стабильной: в 2023 году пшеница давала 7,2 т/га, а в этом году – 7,1 т/га; рапс был собран с урожайностью 3,4 т/га по сравнению с 3,7 т/га в прошлом году; соя — на уровне 3 т/га в прошлом году и 3,2 т/га в 2024-м. Другие культуры также показывают стабильные результаты.

Впрочем, не стоит думать, что эта стабильность является данностью. За ней стоит большая работа и многочисленные вызовы, которые компания одолевает, работая в сложных условиях. Одной из острейших проблем остается сложная ситуация на рынке труда. Кроме того, производство зависит от стабильности энергоснабжения, эффективной логистики и безопасности регионов. Несмотря на это, команда «Континентал» верит в устойчивость украинской экономики, в инвестиции в развитие и не теряет оптимизма.

По словам Георга фон Нолкена, компания сосредоточена на финансировании и адаптации к новым реалиям, но отмечает, что правила должны быть одинаковыми для всех игроков рынка.

«Мы готовы платить налоги в соответствии с законом. Но чем больше нагрузка на белый бизнес, тем меньше внимания уделяется борьбе с теневым. Это нарушает баланс на рынке», – отмечает Георг фон Нолкен.

Он отмечает, что одинаковые условия для всех игроков являются залогом развития бизнеса и экономики. «Континентал» продолжает соблюдать свой принцип прозрачности, а значит, платит налоги честно и ответственно и призывает к системным изменениям в подходах к регулированию рынка.

"Континентал Фармерз Групп" не только стабильно платит налоги и поддерживает украинскую экономику, но и задает высокие стандарты в агробизнесе. Компания демонстрирует, что даже в кризисное время развитие и долгосрочная стратегия могут оставаться приоритетом, что способствует укреплению позиций Украины как одного из ключевых игроков на глобальном аграрном рынке.