Понад $115 млн інвестицій: як «Контінентал» розвиває інфраструктуру та бізнес

Від початку повномасштабного вторгнення бізнес не лише зберіг обсяги виробництва, але й впровадив масштабні інфраструктурні та логістичні проєкти, спрямовані на довгострокове зміцнення позицій компанії

У сучасних умовах, коли економіка України долає виклики війни, «Контінентал Фармерз Груп» демонструє стійкість і стратегічне мислення, зберігаючи темпи розвитку та інвестуючи у майбутнє. За даними компанії, загальний обсяг інвестицій «Контінентал Фармерз Груп» за 2024 рік перевищив $50 млн, а за весь період, починаючи з 2022 року він становив $115 млн. Наймасштабнішим проєктом стало придбання нового елеватора на Львівщині, що збільшило обсяг зберігання продукції до 634 тис. т.

«Очікування не є виходом навіть за умов війни. Кожна пауза означає втрату темпів, які потім доведеться надолужувати», — каже Георг фон Нолкен, CEO «Контінентал Фармерз Груп». Тож навіть у складних умовах 2022-2024 років «Контінентал» не тільки не зупиняв свою діяльність, а навпаки, у найтяжчі часи зосередився на підтримці безперервності процесів, реалізації стратегічних проєктів та адаптації до нових викликів.

«Ми продовжуємо впевнено реалізовувати свою стратегію із розвитку власного логістичного ланцюга попри всі труднощі, спричинені поточною ситуацією в країні. Після того як «Контінентал» вирішив для себе проблему дефіциту елеваторних потужностей і навіть створив можливість надавати послуги для третіх осіб, саме придбання вагонного парку дозволяє нам у подальшому забезпечувати логістику власному трейдингу і належно розвивати цей напрям роботи», — пояснює Георг фон Нолкен.

Таким чином компанія зможе за рахунок власного залізничного рухомого складу покривати відчутну частину своєї щорічної потреби у вантажних залізничних перевезеннях. Решту, як і раніше, забезпечуватиме за рахунок транспортно-експедиторських послуг зовнішніх постачальників. Рішення про подальше розширення парку вагонів «Контінентал» залежатиме від рівня ефективності обраної моделі управління ним та ринкової кон’юнктури в наступні сезони. Крім того, Компанія продовжила інвестувати в оновлення парку техніки та започаткувала такі важливі проєкти, як впровадження ERP-системи SAP.

Далеко не кожен бізнес готовий до капітальних інвестицій в умовах війни. Вони мають бути обрахованими та зваженими. Рішення про інвестиції «Контінентал Фармерз Груп» ухвалює у тісній співпраці з материнською компанією SALIC. Завдяки цій взаємодії «Контінентал» поєднує локальну експертизу та глибоке розуміння ринку з фінансовими та стратегічними ресурсами групи, що дає змогу реалізовувати наймасштабніші проєкти. І ці проєкти дійсно вражають, адже охоплюють не один стратегічний напрямок діяльності.

«Контінентал» — це про стабільність і продуктивність

Протягом останніх трьох років компанія не змінювала площі обробітку, структуру сівозміни та набір культур. Це дає змогу підтримувати сталий рівень валового збору, який у 2024 році перевищив 1 млн т, що відповідає довоєнним показникам. Урожайність основних культур залишається стабільною: у 2023 році пшениця давала 7,2 т/га, а цьогоріч — 7,1 т/га; ріпак було зібрано з урожайністю 3,4 т/га порівняно з 3,7 т/га минулого року; соя — на рівні 3 т/га торік та 3,2 т/га у 2024-му. Інші культури також демонструють стабільні результати.

Втім не варто думати, що ця стабільність є даністю. За нею стоїть велика робота та чисельні виклики, які компанія долає, працюючи у складних умовах. Однією з найгостріших проблем залишається складна ситуація на ринку праці. Крім того, виробництво залежить від стабільності енергопостачання, ефективної логістики та безпеки у регіонах. Попри це команда «Контінентал» вірить у стійкість української економіки, в інвестиції у розвиток та не втрачає оптимізму.

За словами Георга фон Нолкена, компанія зосереджена на фінансуванні та адаптації до нових реалій, але наголошує, що правила мають бути однаковими для всіх гравців ринку.

«Ми готові платити податки відповідно до закону. Але що більше навантаження на білий бізнес, то менше уваги приділяється боротьбі з тіньовим. Це порушує баланс на ринку», — зазначає Георг фон Нолкен.

Він наголошує, що однакові умови для всіх гравців є запорукою розвитку бізнесу та економіки. «Контінентал» продовжує дотримуватися свого принципу прозорості, а отже платить податки чесно та відповідально і закликає до системних змін у підходах до регулювання ринку.

«Контінентал Фармерз Груп» не лише стабільно сплачує податки та підтримує українську економіку, але й задає високі стандарти в агробізнесі. Компанія демонструє, що навіть у кризові часи розвиток і довгострокова стратегія можуть залишатися пріоритетом, що сприяє зміцненню позицій України як одного з ключових гравців на глобальному аграрному ринку.