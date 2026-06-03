100 нових вагонів-хоперів: "Контінентал Фармерз Груп" масштабує власну логістичну систему

Агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" придбав 100 нових вагонів-хоперів, збільшивши власний залізничний парк до 350 одиниць. Це дозволить компанії розвивати експортні можливості, самостійно перевозити більшу частину врожаю до портів, а також зменшить залежність від сторонніх логістичних операторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії

Усі нові вагони мають об’єм 116 кубічних метрів та вантажопідйомність до 70,5 т. Ці технічні параметри відповідають вимогам щодо транспортування основних сільськогосподарських культур із портфеля холдингу. Масштабування парку є наступним етапом плану з розвитку залізничної логістики, який компанія впроваджує з вересня 2024 року, коли було придбано перші 250 зерновозів.

"Результати роботи команди показали, що поєднання елеваторних потужностей Контінентал та власного залізничного парку забезпечує не тільки швидкість і гнучкість, а й оптимізацію операційних процесів і прогнозованість витрат на логістику, що критично важливо для ефективності бізнесу", — зазначив гендиректор "Контінентал Фармерз Груп" Георг фон Нолкен.

Він також додав, що збільшення парку до 350 вагонів пов'язане зі зростанням обсягів власного трейдингу. Загальна кількість зерна, транспортованого залізницею всередині України та до країн ЄС у 2025 році, становила понад 1,5 млн тонн.

За словами керівника компанії, власний рухомий склад дозволяє диверсифікувати логістику та контролювати експортний ланцюжок "від поля до порту".

На початку 2025 року компанія запустила власну трейдингову структуру з представництвами у Швейцарії та Румунії. На українському ринку компанія надає послуги дрібним фермерським господарствам та середнім виробникам зерна. Крім залізничного парку, холдинг використовує власний вантажний автопарк та елеваторну мережу загальною потужністю одночасного зберігання 634 тис. тонн.

Нагадаємо, у вересні 2024 року "Контінентал Фармерз Груп" отримала перші 50 із 250 запланованих вагонів-гоперів в рамках розбудови власного парку.