10,6 млн грн возвращено в бюджет: в Одесской области мукомольная компания уклонялась от налогов
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (ТУ БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов компанией, специализирующейся на производстве мукомольно-крупяной продукции.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Предприятие, фигурировавшее по делу, в полном объеме возместило нанесенный государству ущерб, уплатив неуплаченные налоги в бюджет.
Детали дела
Следствие установило, что должностные лица общества продали партию риса на сумму 57,7 млн грн, однако эта операция не была отражена в налоговой декларации. Таким образом, в бюджет не поступило 9,6 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).
Кроме того, директор компании искусственно завысил расходы для уменьшения налога на прибыль:
- Незаконно включил в отчетность 3 млн грн расходов на фрахт судна.
- Прибавил почти 4,8 млн грн расходов на аренду.
В результате этих умышленных действий общая сумма неуплаченных налогов достигла 10,6 млн грн, что квалифицируется как особо крупный размер.
Во время обысков детективы изъяли наличные деньги, сельскохозяйственную продукцию, технику и документы. Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 66,7 млн. грн.
На основании собранных доказательств директору компании было поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов).
Дело направлено в суд
Несмотря на объявление подозрения, в ходе досудебного расследования предприятие добровольно возместило всю сумму неуплаченных налогов и средства уже поступили в государственный бюджет.
Уголовное производство по уклонению от уплаты налогов направлено в суд. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Напомним, в июле БЭБ сообщило о подозрении бывшему президенту крупной украинской авиакомпании в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 164,5 миллиона гривен.