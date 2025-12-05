10,6 млн грн возвращено в бюджет: в Одесской области мукомольная компания уклонялась от налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (ТУ БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов компанией, специализирующейся на производстве мукомольно-крупяной продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Предприятие, фигурировавшее по делу, в полном объеме возместило нанесенный государству ущерб, уплатив неуплаченные налоги в бюджет.

Детали дела

Следствие установило, что должностные лица общества продали партию риса на сумму 57,7 млн грн, однако эта операция не была отражена в налоговой декларации. Таким образом, в бюджет не поступило 9,6 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, директор компании искусственно завысил расходы для уменьшения налога на прибыль:

Незаконно включил в отчетность 3 млн грн расходов на фрахт судна.

расходов на фрахт судна. Прибавил почти 4,8 млн грн расходов на аренду.

В результате этих умышленных действий общая сумма неуплаченных налогов достигла 10,6 млн грн, что квалифицируется как особо крупный размер.

Во время обысков детективы изъяли наличные деньги, сельскохозяйственную продукцию, технику и документы. Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 66,7 млн. грн.

На основании собранных доказательств директору компании было поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов).

Дело направлено в суд

Несмотря на объявление подозрения, в ходе досудебного расследования предприятие добровольно возместило всю сумму неуплаченных налогов и средства уже поступили в государственный бюджет.

Уголовное производство по уклонению от уплаты налогов направлено в суд. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Напомним, в июле БЭБ сообщило о подозрении бывшему президенту крупной украинской авиакомпании в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 164,5 миллиона гривен.