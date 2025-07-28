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Уклонение от налогов более чем на 164 млн грн: БЭБ расследует дело в отношении топ-менеджера авиакомпании

гривны
Экспрезидент авиаперевозчик подозревается в уклонении от налогов / Depositphotos

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении бывшему президенту крупной украинской авиакомпании в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 164,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу БЭБ.

О ходе расследования

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении бывшему президенту одной из украинских авиакомпаний в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, авиаперевозчик аффилирован с одним из известных украинских олигархов.

В ходе расследования установлено, что компания совершала как международные, так и внутренние рейсы, используя самолеты, взятые в аренду по лизинговым договорам с компанией, зарегистрированной на Кипре.

Руководство авиакомпании воспользовалось положениями Конвенции между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и применило льготную ставку налога на выплаты в размере 0% вместо предусмотренных 10%. Однако, как установили детективы БЭБ, фактические обстоятельства использования самолетов и условия договоров не отвечали критериям, разрешающим применение этой льготы. В результате бюджет недополучил более 164,5 млн. гривен налоговых поступлений.

По данным следствия, злоупотребления происходили в сговоре с главным бухгалтером компании и другими лицами, контролировавшими деятельность как украинской, так и кипрской стороны.

Бывшему руководителю инкриминируют совершение уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное должностным лицом в сговоре с другими. Также его обвиняют в служебном подлоге, который подпадает под ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК — составление и выдачу заведомо ложных официальных документов.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к организации и реализации этой схемы.

По информации издания Главком, речь идет об украинской авиакомпании - "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Именно ее бывшего президента подозревают в причастности к многомиллионной налоговой схеме.

Напомним, БЭБ получит информацию для расследования теневых схем в розничной торговле. В частности, речь идет о случаях искусственного распределения сети на десятки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) во избежание уплаты налога на прибыль, НДС и официального трудоустройства сотрудников.

Автор:
Ольга Опенько