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Ухилення від податків на понад 164 млн грн: БЕБ розслідує справу щодо топменеджера авіакомпанії
Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру колишньому президенту великої української авіакомпанії в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 164,5 мільйона гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.
Про хід розслідування
Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки повідомили про підозру колишньому президенту однієї з українських авіакомпаній у навмисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, авіаперевізник є афілійованим з одним із відомих українських олігархів.
У ході розслідування встановлено, що компанія здійснювала як міжнародні, так і внутрішні рейси, використовуючи літаки, взяті в оренду за лізинговими договорами з компанією, зареєстрованою на Кіпрі.
Керівництво авіакомпанії скористалося положеннями Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та застосувало пільгову ставку податку на виплати у розмірі 0 % замість передбачених 10 %. Однак, як встановили детективи БЕБ, фактичні обставини використання літаків та умови договорів не відповідали критеріям, які дозволяють застосування цієї пільги. У результаті бюджет недоотримав понад 164,5 млн гривень податкових надходжень.
За даними слідства, зловживання відбувалися у змові з головним бухгалтером компанії та іншими особами, які контролювали діяльність як української, так і кіпрської сторони.
Колишньому керівникові інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене службовою особою у змові з іншими. Також йому закидають службове підроблення, що підпадає під ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ — складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів.
Досудове розслідування триває.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та реалізації цієї схеми.
За інформацією видання Главком, мова йде про українську авіакомпанію — "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Саме її колишнього президента підозрюють у причетності до багатомільйонної податкової схеми
Нагадаємо, БЕБ отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників.