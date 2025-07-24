БЕБ завершило розслідування щодо привласнення 2,2 млрд грн з "Укрнафти"

Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про масштабне привласнення коштів ПАТ "Укрнафта". Слідство встановило, що організована група осіб, очолювана одним з бенефіціарів компанії, протягом двох років реалізовувала схему незаконного виведення коштів за допомогою фіктивних договорів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на БЕБ.

У межах схеми було укладено 38 удаваних контрактів на виконання геолого-тематичних робіт загальною вартістю майже 2,2 мільярда гривень.

Фактичного виконання робіт не відбулося, натомість кошти були привласнені в інтересах організаторів, серед яких — і колишній голова правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт".

Йому інкримінують організацію злочину та службове підроблення за кількома статтями Кримінального кодексу України. У жовтні 2024 року посадовцю було повідомлено про підозру. Наразі він переховується в Австрії й оголошений у міжнародний розшук. У липні 2025 року суд надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування за його відсутності.

Зараз стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження згідно зі статтею 290 КПК України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, ще минулого року Офіс Генерального прокурора викрив менеджмент нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017-2022 років незаконно заволоділи майном підприємства, що наразі перебуває у власності держави.