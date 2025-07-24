БЭБ завершило расследование по присвоению 2,2 млрд грн из "Укрнафты"

Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование по делу о масштабном присвоении средств ПАО "Укрнафта". Следствие установило, что организованная группа лиц, возглавляемая одним из бенефициаров компании, в течение двух лет реализовывала схему незаконного вывода средств с помощью фиктивных договоров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на БЭБ.

В рамках схемы было заключено 38 кажущихся контрактов на выполнение геолого-тематических работ общей стоимостью почти 2,2 миллиарда гривен.

Фактического выполнения работ не произошло, вместо этого средства были присвоены в интересах организаторов, среди которых - и бывший председатель правления ПАО "Карпатское управление геофизических работ".

Ему инкриминируют организацию преступления и служебный подлог по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В октябре 2024 года чиновник был уведомлен о подозрении. Пока он скрывается в Австрии и объявлен в международный розыск. В июле 2025 года суд предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в его отсутствие.

В настоящее время стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства согласно статье 290 УПК Украины. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, еще в прошлом году Офис Генерального прокурора разоблачил менеджмент нефтеперерабатывающего предприятия, а также должностных лиц аффилированных компаний, которые на протяжении 2017-2022 годов незаконно завладели имуществом предприятия, которое находится в собственности государства.