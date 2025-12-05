10,6 млн грн повернуто до бюджету: на Одещині борошномельна компанія ухилялася від податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків компанією, що спеціалізується на виробництві борошномельно-круп’яної продукції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Підприємство, яке фігурувало у справі, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки, сплативши несплачені податки до бюджету.

Деталі справи

Слідство встановило, що посадові особи товариства продали партію рису на суму 57,7 млн грн, однак ця операція не була відображена у податковій декларації. Таким чином до бюджету не надійшло 9,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).

Крім того, директор компанії штучно завищив витрати для зменшення податку на прибуток:

Незаконно включив до звітності 3 млн грн витрат на фрахт судна.

витрат на фрахт судна. Додав майже 4,8 млн грн витрат на оренду.

У результаті цих умисних дій загальна сума несплачених податків сягнула 10,6 млн грн, що кваліфікується як особливо великий розмір.

Під час обшуків детективи вилучили готівку, сільськогосподарську продукцію, техніку та документи. Загальна вартість вилученого майна становить майже 66,7 млн грн.

На підставі зібраних доказів директору компанії було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

Справу скеровано до суду

Попри оголошення підозри, під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало всю суму несплачених податків, і кошти вже надійшли до державного бюджету.

Наразі кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

