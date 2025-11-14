10,6 млрд грн дотаций и 30,9 млрд грн компенсаций: правительство усиливает поддержку прифронтовых территорий

Правительство усиливает поддержку прифронтовых областей. В проекте бюджета заложено 10,6 млрд. грн. дотаций для прифронтовых территорий и 30,9 млрд. грн. компенсаций потерь доходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сколько средств выделят прифронтовым областям и медикам

"Поддержка прифронтовых регионов продолжает являться приоритетом правительства. Нам важно обеспечить поддержку прифронтовых регионов как в этом году, так и предусмотреть поддержку на следующий год", - подчеркнула Юлия Свириденко.

В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено значительное усиление поддержки прифронтовых регионов. Для этих территорий заложено 10,6 млрд грн дотаций и 30,9 млрд грн на компенсацию потерь доходов из-за полномасштабного вторжения.

Кроме того, планируется повышение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медицинских работников прифронтовых областей, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн.

Фото: Правительственный портал

Напомним, недавно Кабинет министров принял решение о выделении 1 миллиарда гривен на меры по ликвидации последствий обстрелов в прифронтовых регионах. Финансирование получат 93 общины из девяти областей.