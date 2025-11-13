Правительство выделяет 1 миллиард гривен на ликвидацию последствий обстрелов в прифронтовых регионах

Кабинет Министров принял решение о выделении 1 миллиарда гривен на меры по ликвидации последствий обстрелов в прифронтовых регионах. Финансирование получат 93 общины из девяти областей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

В список этих регионов вошли Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Финансирование будет использовано по пяти основным направлениям, критически важным для обеспечения жизнедеятельности общин и их защиты:

Строительство и обустройство укрытий для защиты населения.

Дополнительная защита ключевого оборудования для критической инфраструктуры.

Проведение аварийно-спасательных работ.

Ремонт инженерных сетей.

Создание запаса горючего.

Премьер также напомнила, что враг продолжает обстрелы каждую ночь, и вызов правительства неизменен — обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью.

Напомним, в Украине идет поддержка прифронтовых регионов. Сумская область до конца 2025 получит второй транш государственной помощи в размере 100 млн грн, которые будут направлены на поддержку ее прифронтовых общин.