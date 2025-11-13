Уряд виділяє 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень на заходи з ліквідації наслідків обстрілів у прифронтових регіонах. Фінансування отримають 93 громади з дев'яти областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

До переліку цих регіонів увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Фінансування буде використане за п'ятьма основними напрямами, критично важливими для забезпечення життєдіяльності громад та їхнього захисту:

Будівництво та облаштування укриттів для захисту населення.

Додатковий захист ключового обладнання критичної інфраструктури.

Проведення аварійно-рятувальних робіт.

Ремонт інженерних мереж.

Створення запасу пального.

Прем’єрка також нагадала, що ворог продовжує обстріли щоночі, і виклик уряду незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину.

Нагадаємо, в Україні триває підтримка прифронтових регіонів. Сумська область до кінця 2025 року отримає другий транш державної допомоги у розмірі 100 млн грн, які будуть спрямовані на підтримку її прифронтових громад.