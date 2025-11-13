Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд виділяє 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах

гривні
Уряд фінансує ліквідацію наслідків обстрілів / Shutterstock

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень на заходи з ліквідації наслідків обстрілів у прифронтових регіонах. Фінансування отримають 93 громади з дев'яти областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

До переліку цих регіонів увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Фінансування буде використане за п'ятьма основними напрямами, критично важливими для забезпечення життєдіяльності громад та їхнього захисту:

  • Будівництво та облаштування укриттів для захисту населення.
  • Додатковий захист ключового обладнання критичної інфраструктури.
  • Проведення аварійно-рятувальних робіт.
  • Ремонт інженерних мереж.
  • Створення запасу пального.

Прем’єрка також нагадала, що ворог продовжує обстріли щоночі, і виклик уряду незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину.

Нагадаємо, в Україні триває підтримка прифронтових регіонів. Сумська область до кінця 2025 року отримає другий транш державної допомоги у розмірі 100 млн грн, які будуть спрямовані на підтримку її прифронтових громад.

Автор:
Тетяна Бесараб