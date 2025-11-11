Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Відновлення автошляхів: на прифронтових дорогах ліквідовано дефекти на 2,5 млн кв.м

З початку року Служби відновлення доріг України ліквідували пошкодження та деформації дорожнього покриття на загальній площі 4,5 млн кв. м. З них 2,5 млн кв. м відновлено на автошляхах у прифронтових регіонах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Поточний ремонт та утримання доріг

Ремонт дорожньої інфраструктури у прифронтових районах залишається одним із головних пріоритетів Агентства відновлення. Такі роботи мають критичне значення для забезпечення військової логістики та оперативної евакуації поранених.

Паралельно фахівці продовжують експлуатаційне утримання автошляхів на під’їздах до пунктів пропуску через державний кордон, а також на ключових логістичних маршрутах. Ці дороги забезпечують безперебійне транспортне сполучення між регіонами та громадами та є важливими для економічної та гуманітарної підтримки країни.

Найбільший обсяг робіт нині зосереджено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, на Житомирщині триває ремонт дороги, яка є частиною національної транспортної системи країни. Автошлях Н-02 / М-06 / - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка має загальну протяжність понад 500 кілометрів і пролягає через сім областей.

Автор:
Ольга Опенько