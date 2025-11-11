Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

48,87

48,73

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м

ремонт дорог
Текущий ремонт дорог / Агентство восстановления

С начала года Службы восстановления дорог Украины ликвидировали повреждение и деформацию дорожного покрытия на общей площади 4,5 млн кв. м. Из них 2,5 млн кв. м восстановлен на автодорогах в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Текущий ремонт и содержание дорог

Ремонт дорожной инфраструктуры в прифронтовых районах остается одним из главных приоритетов Агентства восстановления. Такие работы имеют критическое значение для обеспечения военной логистики и оперативной эвакуации раненых.

Параллельно специалисты продолжают эксплуатационное содержание дорог на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу, а также на ключевых логистических маршрутах. Эти дороги обеспечивают бесперебойное транспортное сообщение между регионами и общинами и важны для экономической и гуманитарной поддержки страны.

Наибольший объем работ сосредоточен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Фото 2 — Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м
Фото 3 — Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м
Фото 4 — Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м
Фото 5 — Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м
Фото 6 — Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м

Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.

Автор:
Ольга Опенько