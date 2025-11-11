Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м

С начала года Службы восстановления дорог Украины ликвидировали повреждение и деформацию дорожного покрытия на общей площади 4,5 млн кв. м. Из них 2,5 млн кв. м восстановлен на автодорогах в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Текущий ремонт и содержание дорог

Ремонт дорожной инфраструктуры в прифронтовых районах остается одним из главных приоритетов Агентства восстановления. Такие работы имеют критическое значение для обеспечения военной логистики и оперативной эвакуации раненых.

Параллельно специалисты продолжают эксплуатационное содержание дорог на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу, а также на ключевых логистических маршрутах. Эти дороги обеспечивают бесперебойное транспортное сообщение между регионами и общинами и важны для экономической и гуманитарной поддержки страны.

Наибольший объем работ сосредоточен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.