Восстановление автодорог: на прифронтовых дорогах ликвидированы дефекты на 2,5 млн кв. м
С начала года Службы восстановления дорог Украины ликвидировали повреждение и деформацию дорожного покрытия на общей площади 4,5 млн кв. м. Из них 2,5 млн кв. м восстановлен на автодорогах в прифронтовых регионах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.
Текущий ремонт и содержание дорог
Ремонт дорожной инфраструктуры в прифронтовых районах остается одним из главных приоритетов Агентства восстановления. Такие работы имеют критическое значение для обеспечения военной логистики и оперативной эвакуации раненых.
Параллельно специалисты продолжают эксплуатационное содержание дорог на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу, а также на ключевых логистических маршрутах. Эти дороги обеспечивают бесперебойное транспортное сообщение между регионами и общинами и важны для экономической и гуманитарной поддержки страны.
Наибольший объем работ сосредоточен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.