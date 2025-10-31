До кінця року Сумщина отримає ще 100 млн грн на підтримку прифронтових громад

В Україні триває підтримка прифронтових регіонів. Сумська область до кінця 2025 року отримає другий транш державної допомоги у розмірі 100 млн грн, які будуть спрямовані на підтримку її прифронтових громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

"Прифронтові регіони — це рубіж, який відділяє Європу від російської агресії. Попри щоденні обстріли, ми маємо забезпечити стійкість і підготовку до опалювального сезону", — заявив 31 жовтня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області".

Він зазначив, що саме на Сумщині розпочалася реалізація "Програми підтримки прифронтових регіонів", спрямованої на оперативне відновлення, посилення безпеки та стійкість громад.

Цьогоріч держава вже надала 200 млн грн додаткової дотації для 25 громад області. Кошти спрямували на закупівлю модульних укриттів, будматеріалів, спецтехніки, транспорту та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Програма підтримки прифронтових регіонів" охоплює 238 громад із понад 6,6 млн мешканців і спрямована на оперативне відновлення, безпеку та розвиток територій, що перебувають у зоні ризику.

Нагадаємо, у Сумську область планують доставити 30 нових блочно-модульних котелень — 20 до Сум і 10 до Шостки — щоб гарантувати стабільне опалення критично важливих об’єктів у прифронтових громадах.