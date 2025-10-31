Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До кінця року Сумщина отримає ще 100 млн грн на підтримку прифронтових громад

Олексій Кулеба
Сумщина отримає ще 100 млн грн. / Міністерство розвитку громад та територій України

В Україні триває підтримка прифронтових регіонів. Сумська область до кінця 2025 року отримає другий транш державної допомоги у розмірі 100 млн грн, які будуть спрямовані на підтримку її прифронтових громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

"Прифронтові регіони — це рубіж, який відділяє Європу від російської агресії. Попри щоденні обстріли, ми маємо забезпечити стійкість і підготовку до опалювального сезону", —  заявив  31 жовтня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області".

Він зазначив, що саме на Сумщині розпочалася реалізація "Програми підтримки прифронтових регіонів", спрямованої на оперативне відновлення, посилення безпеки та стійкість громад.

Цьогоріч держава вже надала 200 млн грн додаткової дотації для 25 громад області. Кошти спрямували на закупівлю модульних укриттів, будматеріалів, спецтехніки, транспорту та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Програма підтримки прифронтових регіонів" охоплює 238 громад із понад 6,6 млн мешканців і спрямована на оперативне відновлення, безпеку та розвиток територій, що перебувають у зоні ризику.

Нагадаємо, у Сумську область планують доставити 30 нових блочно-модульних котелень — 20 до Сум і 10 до Шостки — щоб гарантувати стабільне опалення критично важливих об’єктів у прифронтових громадах.

Автор:
Тетяна Ковальчук