Уряд планує виділити Сумщині 500 тонн пального та додаткові дотації

Кабінет міністрів планує виділити Сумській області 500 тонн пального та дотацій. Рішення буде прийнято на найближчому засіданні.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.

За її словами, 21 числа голова військово-цивільної адміністрації звернувся із запитом до Прем'єр-міністра щодо необхідності виділення 500 тонн пального, оскільки розхід пального на добу складає 10 тонн.

"У нас на найближчому засіданні уряду буде прийнято відповідне рішення. Також буде ухвалене рішення щодо додаткової дотації", - зазначила Свириденко.

Також у Сумській області планують доставити 30 нових блочно-модульних котелень — 20 до Сум і 10 до Шостки — щоб гарантувати стабільне опалення критично важливих об’єктів у прифронтових громадах.

Нагадаємо, що уряд додатково виділяє понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також на Полтавщині.