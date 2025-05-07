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На проєкти з відбудови й розвитку Сумщини уряд виділив 2,9 млрд гривень: на що підуть кошти

Денис Шмигаль, прапор України, мікрофон
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав Сумщину. / Урядовий портал

У 2025 році уряд виділив коштів на програми і проекти відбудови й розвитку Сумщини на загальну суму 2,9 млрд грн. Зокрема, це фінансування на відновлення інфраструктури й економіки, посилення безпеки, вирішення першочергових потреб громад. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За підсумками робочої поїздки на Сумщину під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася урядова нарада на якій обговорили актуальні питання області. 

На нараді під головуванням глави уряду чиновники обговорили підготовку до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду. Окрему увагу приділили додатковому фінансуванню відновлювальних робіт на Охтирській і Шосткинській ТЕЦ, а також питанню термінових робіт для відбудови критично необхідних мостів і доріг, які важливі для громад і ЗСУ.

Прем’єр-міністр нагадав, що нещодавно прийнято рішення про спрямування понад 200 млн гривень додаткової дотації на зміцнення громад Сумщини.

Шмигаль доручив прискорити приватизацію ПАТ «Сумихімпром» для залучення стратегічних інвесторів, а також врегулювати питання оподаткування земель сільськогосподарського призначення, на яких розташовані фортифікаційні споруди.

Він окремо підкреслив, що Мінрозвитку та Держагентство відновлення повинні спільно відпрацювати з Сумщиною потреби кожної громади.

Нагадаємо, у Сумах зведуть чотири підземні школи, таким чином в області їх буде одинадцять. Тільки на будівництво однієї з таких шкіл в обласному центрі виділено близько 117 млн гривень з державного та місцевого бюджетів.

Автор:
Тетяна Ковальчук