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На проекты по восстановлению и развитию Сумщины правительство выделило 2,9 млрд гривен: на что пойдут средства

Денис Шмигаль, флаг Украины, микрофон
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил Сумскую область. / Правительственный портал

В 2025 году правительство выделило средств на программы и проекты восстановления и развития Сумщины на общую сумму 2,9 млрд. грн. В частности, это финансирование на восстановление инфраструктуры и экономики, усиление безопасности, решение первоочередных потребностей общин.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По итогам рабочей поездки в Сумскую область под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось правительственное совещание на котором обсудили актуальные вопросы области.

На совещании под председательством главы правительства чиновники обсудили подготовку к отопительному сезону и осенне-зимнему периоду. Отдельное внимание было уделено дополнительному финансированию восстановительных работ на Ахтырской и Шосткинской ТЭЦ, а также вопросу срочных работ по восстановлению критически необходимых мостов и дорог, которые важны для общин и ВСУ.

Премьер-министр напомнил, что недавно принято решение о направлении более 200 млн гривен дополнительной дотации на укрепление общин Сумщины.

Шмигаль поручил ускорить приватизацию ПАО "Сумыхимпром" для привлечения стратегических инвесторов, а также урегулировать вопросы налогообложения земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены фортификационные сооружения.

Он особо подчеркнул, что Минразвития и Госагентство восстановления должны совместно отработать с Сумщиной потребности каждого общества.

Напомним, в Сумах построят четыре подземные школы, таким образом в области их будет одиннадцать. Только на строительство одной из таких школ в областном центре выделено около 117 млн. гривен из государственного и местного бюджетов.

Автор:
Татьяна Ковальчук