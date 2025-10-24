Запланована подія 2

Правительство планирует выделить Сумской области 500 тонн горючего и дополнительные дотации.

Кабинет Министров планирует выделить Сумской области 500 тонн горючего и дотаций.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству.

По ее словам, 21 числа глава военно-гражданской администрации обратился с запросом к Премьер-министру о необходимости выделения 500 тонн горючего, поскольку расход горючего в сутки составляет 10 тонн.

"У нас на ближайшем заседании правительства будет принято соответствующее решение. Также будет принято решение о дополнительной дотации", – отметила Свириденко.

Также в Сумской области планируют доставить 30 новых блочно-модульных котельных — 20 в Сумы и 10 в Шостку — чтобы гарантировать стабильное отопление критически важных объектов в прифронтовых общинах.

Напомним, что правительство дополнительно выделяет более 700 миллионов гривен на ремонт дорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также на Полтавщине.

Автор:
Татьяна Бессараб