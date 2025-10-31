До конца года Сумщина получит еще 100 млн грн в поддержку прифронтовых общин

В Украине идет поддержка прифронтовых регионов. Сумская область до конца 2025 получит второй транш государственной помощи в размере 100 млн грн, которые будут направлены на поддержку ее прифронтовых общин.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

"Прифронтовые регионы — это рубеж, отделяющий Европу от российской агрессии. Несмотря на ежедневные обстрелы, мы должны обеспечить устойчивость и подготовку к отопительному сезону", — заявил 31 октября министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на конференции "Устойчивость и европейское будущее Сумской области".

Он отметил, что именно в Сумской области началась реализация "Программы поддержки прифронтовых регионов", направленной на оперативное восстановление, усиление безопасности и устойчивость общин.

В этом году государство уже предоставило 200 млн грн дополнительной дотации для 25 общин области. Средства были направлены на закупку модульных укрытий, стройматериалов, спецтехники, транспорта и проведения аварийно-восстановительных работ.

"Программа поддержки прифронтовых регионов" охватывает 238 общин из более 6,6 млн. жителей и направлена на оперативное восстановление, безопасность и развитие территорий, находящихся в зоне риска.

Напомним, в Сумскую область планируют доставить 30 новых блочно-модульных котельных - 20 в Сумы и 10 в Шостку - чтобы гарантировать стабильное отопление критически важных объектов в прифронтовых общинах.