Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До конца года Сумщина получит еще 100 млн грн в поддержку прифронтовых общин

Алексей Кулеба
Сумщина получит еще 100 млн. грн. / Министерство развития общин и территорий Украины

В Украине идет поддержка прифронтовых регионов. Сумская область до конца 2025 получит второй транш государственной помощи в размере 100 млн грн, которые будут направлены на поддержку ее прифронтовых общин.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

"Прифронтовые регионы — это рубеж, отделяющий Европу от российской агрессии. Несмотря на ежедневные обстрелы, мы должны обеспечить устойчивость и подготовку к отопительному сезону", — заявил 31 октября министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на конференции "Устойчивость и европейское будущее Сумской области".

Он отметил, что именно в Сумской области началась реализация "Программы поддержки прифронтовых регионов", направленной на оперативное восстановление, усиление безопасности и устойчивость общин.

В этом году государство уже предоставило 200 млн грн дополнительной дотации для 25 общин области. Средства были направлены на закупку модульных укрытий, стройматериалов, спецтехники, транспорта и проведения аварийно-восстановительных работ.

"Программа поддержки прифронтовых регионов" охватывает 238 общин из более 6,6 млн. жителей и направлена на оперативное восстановление, безопасность и развитие территорий, находящихся в зоне риска.

Напомним, в Сумскую область планируют доставить 30 новых блочно-модульных котельных - 20 в Сумы и 10 в Шостку - чтобы гарантировать стабильное отопление критически важных объектов в прифронтовых общинах.

Автор:
Татьяна Ковальчук