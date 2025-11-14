10,6 млрд грн дотацій і 30,9 млрд грн компенсацій: уряд посилює підтримку прифронтових територій

Уряд посилює підтримку прифронтових областей. У проєкті бюджету закладено 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн компенсацій втрат доходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Скільки коштів виділять прифронтовим областям та медикам

"Підтримка прифронтових регіонів продовжує бути пріоритетом уряду. Нам важливо забезпечити підтримку прифронтових регіонів як у цьому році, так і передбачити підтримку на наступний рік", - наголосила Юлія Свириденко.

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено значне посилення підтримки прифронтових регіонів. Для цих територій закладено 10,6 млрд грн дотацій та 30,9 млрд грн на компенсацію втрат доходів через повномасштабне вторгнення.

Крім того, планується підвищення заробітних плат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медичних працівників прифронтових областей, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн.

Фото: Урядовий портал

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень на заходи з ліквідації наслідків обстрілів у прифронтових регіонах. Фінансування отримають 93 громади з дев'яти областей.