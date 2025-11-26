140 миллионов на котельных: НАБУ разоблачило хищения на отоплении и водоснабжении прифронтовых городов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента ЖКХ Донецкой ОГА, завладевшей более 140 млн грн. Средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донбасса.

Схема хищения на котельных

По данным следствия, весной 2023 года фигуранты определили объекты для восстановления бюджетных средств. Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, имитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирме, которой фактически руководил одноклассник должностного лица.

Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с фирмой заключили контракт более чем на 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в городах Селидово и Украинский. Хотя котельные поставили, подключили только две, но и те не работали за неимением.

Следующий этап схемы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотвода. В сентябре – декабре 2023 года заключены договоры на сумму почти 100 млн грн по водоснабжению и водоотводу в городе, по которым осуществлялись выплаты за работы, которые либо не выполнялись вообще, либо выполнялись без проектной и разрешительной документации и грубыми нарушениями строительных норм.

Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили руководителей коммунальных предприятий, чтобы те приняли нерабочие объекты на баланс.

Кроме того, выяснилось, что объекты в Святогорске являются самочинным строительством и не отвечают требованиям законодательства в сфере градостроительства, в связи с чем не могут быть приняты в эксплуатацию, что подтверждено выводами судебных строительно-технических экспертиз.

Ущерб и последствия

В результате этих махинаций государство понесло убытки более чем на 140 млн грн. Хуже всего, что жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды, тогда как участники преступления завладели средствами по своему усмотрению.

