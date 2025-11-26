140 мільйонів на котельнях: НАБУ викрило розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу на чолі з керівником Департаменту ЖКГ Донецької ОДА, яка заволоділа понад 140 млн грн. Кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донеччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Схема розкрадання на котельнях

За даними слідства, навесні 2023 року фігуранти визначили об’єкти для відновлення за бюджетний кошт. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, імітували конкуренцію на торгах та забезпечили перемогу підконтрольної фірми, якою фактично керував однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації, з фірмою уклали контракт на понад 200 млн грн на постачання та підключення семи модульних котелень у містах Селидове та Українськ. Хоча котельні поставили, підключили лише дві, але й ті не працювали через брак.

Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. У вересні – грудні 2023 року укладено договори на суму майже 100 млн грн щодо водопостачання та водовідведення у місті, за якими здійснювались виплати за роботи, що або не виконувались взагалі, або виконувались без проєктної і дозвільної документації та з грубими порушеннями будівельних норм.

Щоб приховати злочин, учасники групи підробляли акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли неробочі об’єкти на баланс.

Крім того, з’ясувалося, що об’єкти в м. Святогірську є самочинним будівництвом та не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудування, у зв’язку з чим не можуть бути прийняті в експлуатацію, що підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.

Збитки та наслідки

Унаслідок цих махінацій держава зазнала збитків на понад 140 млн грн. Найгірше, що мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води, тоді як учасники злочину заволоділи коштами на власний розсуд.

Нагадаємо, в Черкаській області завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління приватної компанії у сфері газорозподілення – товариства "Блакитне паливо". Посадовець організував незаконне споживання державного газу на 251 млн грн, попри те що підприємству було офіційно припинено постачання через борги.