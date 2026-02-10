17 000 кредитов: банки профинансировали энергетические проекты в 21 области Украины на 36,6 млрд грн

В период с 1 июня 2024 года по 1 февраля 2026 года банки профинансировали энергетические проекты в 21 области Украины на общую сумму 36,6 млрд грн. Финансирование было направлено на строительство и реконструкцию объектов генерации общей мощностью 1,37 ГВт. На эти цели бизнесу и населению было выдано 17 тысяч кредитов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Украине .

Структура кредитования

За указанный период банки выдали:

3000 кредитов бизнеса на сумму 34,0 млрд грн;

14 000 кредитов населению на сумму 2,6 млрд. грн.

Наибольшие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на строительство СЭС, газовых и гидро/био/ветровых установок. Отдельно выделены средства на проекты по хранению энергии (аккумуляторы, инверторы) и модернизацию теплооборудования мощностью 556 МВт.

Состояние кредитного портфеля

В связи с постепенным погашением ранее выданных ссуд, валовой портфель "энергетических" кредитов по состоянию на 1 февраля 2026 года составляет:

для юридических лиц - 24,2 млрд грн;

для физических лиц - 2,1 млрд грн.

Воздействие на экономику

НБУ внедрил обновленные подходы к оценке рисков, что стимулировало рост кредитования в оборонно-промышленном комплексе и на "территориях устойчивости". По результатам 2025 чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 33%. Доля кредитов в экономике впервые с начала полномасштабного вторжения увеличилась с 7,7% до 8,7% ВВП.

Напомним, 9 февраля Зеленский анонсировал новые программы финансовой поддержки людей и общин для обеспечения автономным энергопитанием. Новые инициативы предусматривают упрощение процедур закупки генераторов для ОСМД и увеличение объемов помощи владельцам частных домов на приобретение оборудования автономного энергопитания.