17 000 кредитів: банки профінансували енергетичні проєкти у 21 області України на 36,6 млрд грн

ВЕС, вітроелектростанція
Банки профінансували енергетичні проєкти на 36,6 млрд грн. / Freepik

У період з 1 червня 2024 року до 1 лютого 2026 року банки профінансували енергетичні проєкти в 21 області України на загальну суму 36,6 млрд грн.  Фінансування було спрямоване на розбудову та реконструкцію об'єктів генерації загальною потужністю 1,37 ГВт. На ці цілі бізнесу і населенню було видано 17 тисяч кредитів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Структура кредитування

За вказаний період банки видали:

  • 3 000 кредитів бізнесу на суму 34,0 млрд грн; 
  • 14 000 кредитів населенню на суму 2,6 млрд грн.

Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових і гідро/біо/вітрових установок. Окремо було виділено кошти на проєкти зі зберігання енергії (акумулятори, інвертори) та модернізацію теплообладнання потужністю 556 МВт.

Стан кредитного портфеля

У зв'язку з поступовим погашенням раніше виданих позик, валовий портфель "енергетичних" кредитів станом на 1 лютого 2026 року становить:

  • для юридичних осіб — 24,2 млрд грн; 
  • для фізичних осіб — 2,1 млрд грн.

Вплив на економіку

НБУ впровадив оновлені підходи до оцінки ризиків, що стимулювало зростання кредитування в оборонно-промисловому комплексі та на "територіях стійкості". За результатами 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 33%. Частка кредитів в економіці вперше з початку повномасштабного вторгнення збільшилася з 7,7% до 8,7% ВВП.

Нагадаємо,9 лютого Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки людей і громад для забезпечення автономним енергоживленням. Нові ініціативи передбачають спрощення процедур закупівлі генераторів для ОСББ та збільшення обсягів допомоги власникам приватних будинків для придбання обладнання автономного енергоживлення.