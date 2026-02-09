Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Дата публікації

Кредити під 0% на енергообладнання для бізнесу: ОТП Банк доєднався до державної програми

АТ "ОТП Банк" долучився до реалізації додаткового інструменту підтримки "Енергокредит"
АТ "ОТП Банк" долучився до реалізації додаткового інструменту підтримки "Енергокредит"

АТ "ОТП Банк" долучився до реалізації додаткового інструменту підтримки "Енергокредит", що дозволяє бізнесу отримувати фінансування під 0% на енергообладнання та продовжувати роботу навіть за умов частої відсутності електроенергії. 

Це стало частиною урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%", тому податися на отримання коштів можуть юридичні особи (мікро-, малий та середній бізнес), які підпадають під критерії програми. Різницю між нульовою ставкою для бізнесу та ринковою компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.

Умови. Кредит можна отримати до 3 років і до 10 млн грн для придбання та підключення енергообладнання. Фінансування надається на придбання, будівництво або улаштування генераційних установок (газотурбінні, газопоршневі, біогазові) та генераторів ( дизельні, бензинові та газові).

Очікується, що програма допоможе бізнесу продовжити роботу за умов блекаутів без простоїв, швидко інвестувати в енергонезалежність без фінансового навантаження та підтримає стабільність робочих місць і податкових надходжень у громадах.

Щоб подати заявку на отримання "Енергокредиту" в ОТП Банк, перейдіть за посиланням.

Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.