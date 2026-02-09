Кредити під 0% на енергообладнання для бізнесу: ОТП Банк доєднався до державної програми

АТ "ОТП Банк" долучився до реалізації додаткового інструменту підтримки "Енергокредит", що дозволяє бізнесу отримувати фінансування під 0% на енергообладнання та продовжувати роботу навіть за умов частої відсутності електроенергії.

Це стало частиною урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%", тому податися на отримання коштів можуть юридичні особи (мікро-, малий та середній бізнес), які підпадають під критерії програми. Різницю між нульовою ставкою для бізнесу та ринковою компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.

Умови. Кредит можна отримати до 3 років і до 10 млн грн для придбання та підключення енергообладнання. Фінансування надається на придбання, будівництво або улаштування генераційних установок (газотурбінні, газопоршневі, біогазові) та генераторів ( дизельні, бензинові та газові).

Очікується, що програма допоможе бізнесу продовжити роботу за умов блекаутів без простоїв, швидко інвестувати в енергонезалежність без фінансового навантаження та підтримає стабільність робочих місць і податкових надходжень у громадах.

Щоб подати заявку на отримання "Енергокредиту" в ОТП Банк, перейдіть за посиланням.

