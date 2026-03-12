Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации

2025 год стал лучшим по посещаемости во львовском отеле Leopolis за четыре года

номер отель интерьер
Leopolis предлагает самые дорогие номера среди отелей. / Leopolis

Несмотря на войну, премиальный гостиничный сегмент во Львове демонстрирует постепенное восстановление. В частности, в 2025 году загруженность пятизвездочной гостиницы Leopolis достигла около 53%, что стало лучшим показателем за время полномасштабной войны и превысило средний уровень в премиальном сегменте города.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал финский инвестор и владелец гостиницы Виктор Хартвалл.

Хартвалл отметил, что туристический поток во Львов постепенно стабилизируется, а сам отель адаптировался к условиям войны  в частности, обустроил укрытие и обеспечил автономную работу благодаря генераторам. "2025 год был лучшим по посещаемости",  отметил владелец гостиницы, добавив, что рассчитывает, что 2026 будет по крайней мере не хуже.

Пятизвездочная гостиница Leopolis в центре Львова предлагает самые дорогие номера среди городских гостиниц. Средняя стоимость проживания составляет около 125 евро за ночь без НДС, что почти вдвое превышает средний тариф в гостиницах города.

"Наш средний тариф один из самых высоких в городском сегменте, потому что в стоимость заложены все расходы  и на персонал, и на налоги",  подчеркнул инвестор.

Кстати, гостиница работает полностью официально: все сотрудники оформлены, зарплаты "белые", налоги платятся в полном объеме. За четыре года военного положения государство получило более 1 млн. евро налогов от компании.

Фото 2 — 2025 год стал лучшим по посещаемости во львовском отеле Leopolis за четыре года
Проживание в отеле в среднем стоит 125 евро за ночь.

По словам владельца, значительную часть клиентов составляют иностранные туристы, представители международных организаций и бизнеса, приезжающие во Львов.

Напомним, общая сумма инвестиций в премиальную львовскую гостиницу Leopolis составила сумму более 10 миллионов евро. Основная часть средств была направлена на реконструкцию исторических построек, в котором расположен объект.

Автор:
Ярослава Тюпка