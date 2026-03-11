Общие инвестиции в пятизвездочный отель во Львове превысили 10 млн евро – владелец

Общая сумма инвестиций в премиальную львовскую гостиницу Leopolis составила сумму более 10 миллионов евро. Основная часть средств была направлена на реконструкцию исторических построек в центре города, в которых размещается отель.

Об этом в интервью Delo.ua сообщил владелец гостиницы, финский инвестор в шестом поколении и глава правления компании K. Hartwall Invest Oy Ab Виктор Хартвалл.

Отель официально открылся в 2007 году после масштабной реконструкции трех находившихся в аварийном состоянии трех жилых зданий. Тогда было проще и подешевле снести их и построить новые. Но владельцы избрали другой путь: сохранение исторического наследия.

"В реставрацию фасадов и интерьеров инвестировали около 8 млн евро. Мы восстановили аутентичный кирпич, камень, деревянные лестницы и многие другие архитектурные детали. Это было сложно, но для нас важно было не "нарисовать новое", а сохранить настоящее", – рассказывает Виктор Хартвалл.

Фасад и центральный вход в гостиницу Leopolis

В 2019-2022 годах в гостинице состоялась реновация публичных пространств и всех номеров, которых в отеле насчитывается 70. Финальный этап (2021-2022) стоил около 2,5 млн. евро. Дизайн разработала финская дизайнер Marika Aro, проект реализовали под наблюдением владельцев.

"В интерьере совмещены известные нордические бренды с отреставрированной мебелью и материалами. Мы сохранили историческую атмосферу и одновременно придерживались принципов ответственного использования ресурсов: не "выбросить и купить новую", а восстановить, сохранить, дать вещам вторую жизнь", – говорит инвестор.

В каждой комнате – фигурка льва, символа города.

После реновации появились новые форматы проживания: Cinema rooms (номер с подключенными стриминговыми каналами), Courtyard Suite, Sky Loft и безбарьерные просторы.

Во время военных вызовов гостиница инвестировала в дополнительную инфраструктуру безопасности: в частности, установила мощные генераторы для автономной работы при отключениях электроэнергии и обустроила укрытия для гостей.

Виктор Хартвалл отмечает, что Leopolis является долгосрочной инвестицией, прогнозировать окупаемость которой можно только после завершения острой фазы войны.

Напомним, украинский девелопер получил международную премию "Лучший проект гостиницы в мире".