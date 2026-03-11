Загальні інвестиції у п'ятизірковий готель у Львові перевищили 10 млн євро – власник

Загальна сума інвестицій у преміальний львівський готель Leopolis склали суму понад 10 мільйонів євро. Основна частина коштів була спрямована на реконструкцію історичних будівель у центрі міста, в яких розміщується готель.

Про це у інтерв’ю Delo.ua повідомив власник готелю, фінський інвестор у шостому поколінні та голова правління компанії K. Hartwall Invest Oy Ab Віктор Хартвалл.

Готель офіційно відкрився у 2007 році після масштабної реконструкції трьох житлових будівель, які перебували в аварійному стані. Тоді було простіше й дешевше знести їх і побудувати нові. Але власники обрали інший шлях: збереження історичної спадщини.

“У реставрацію фасадів і інтер’єрів інвестували близько 8 млн євро. Ми відновили автентичну цеглу, камінь, дерев’яні сходи та багато інших архітектурних деталей. Це було складно, але для нас важливо було не “намалювати нове”, а зберегти справжнє”, – розповідає Віктор Хартвалл.

Фасад та центральний вхід готелю Leopolis

У 2019-2022 роках у готелі відбулась реновація публічних просторів і всіх номерів, яких у готелі налічується 70. Фінальний етап (2021–2022) коштував близько 2,5 млн євро. Дизайн розробила фінська дизайнерка Marika Aro, проєкт реалізували під наглядом власників.

“В інтер’єрі поєднані відомі нордичні бренди з відреставрованими меблями та матеріалами. Ми зберегли історичну атмосферу і одночасно дотрималися принципів відповідального використання ресурсів: не “викинути й купити нове”, а відновити, зберегти, дати речам друге життя”, – говорить інвестор.

У кожній кімнаті - фігурка лева, символа міста.

Після реновації з’явилися нові формати проживання: Cinema rooms (номер з підключеними стрімінговими каналами), Courtyard Suite, Sky Loft, а також безбар’єрні простори.

Під час воєнних викликів готель інвестував у додаткову інфраструктуру безпеки: зокрема, встановив потужні генератори для автономної роботи під час відключень електроенергії та облаштував укриття для гостей.

Віктор Хартвалл зазначає, що Leopolis є довгостроковою інвестицією, прогнозувати окупність якої можливо лише після завершення гострої фази війни.

Нагадаємо, український девелопер отримав міжнародну премію "Найкращий проєкт готелю у світі".