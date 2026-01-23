Запланована подія 2

Український девелопер отримав міжнародну премію "Найкращий проєкт готелю у світі"

Проєкт Anantara Dragon Seseh Bali
Проєкт Anantara Dragon Seseh Bali збудований українським девелопером. Фото: Taryan Group

Проєкт Anantara Dragon Seseh Bali, збудований українським девелопером Taryan Group, отримав звання "Кращий у світі" (Best in the World) у категорії New Hotel Construction and Design за підсумками International Property Awards, церемонія нагородження якої відбулася цими вихідними в Лондоні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію CNN Indonesia.

Як зазначається в матеріалі, цей готель привернув увагу суддів "своєю сміливою та нетрадиційною архітектурною концепцією". Готель Anantara Dragon Seseh Baliрозроблений відомим британським архітектором Джоном Доузом, демонструє скульптурну та виразну архітектурну мову у формі дракона. Дизайн тісно пов’язаний з прибережним ландшафтом Балі, створюючи візуальний досвід, що відрізняється від традиційних типологій курортів.

Також за рішенням конкурсної комісії, окрім перемоги в головній номінації, проєкт також був визнаний найкращим в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні одразу в трьох категоріях: New Hotel Construction and Design, Hotel Architecture та Developer Website.

"Ця перемога визначає здатність проєктів, створених в Україні, не тільки конкурувати на найвищому світовому рівні, а й ставати щоразу найкращими. Це саме те, що ми очікуємо від кожного нашого проєкту, аби новий проєкт був кращим за попередній", – заявив у коментарі Delo.ua засновник і CEO Taryan Group Артур Мхітарян. 

У матеріалі також зазначається, що це вже третій поспіль проєкт Taryan Group (після Taryan Towers та Nver), який отримав статус "Кращий у світі" на International Property Awards. За даними організаторів премії, послідовне здобуття трьох світових титулів одним девелопером на різних типах нерухомості є вкрай рідкісним випадком для глобальної індустрії.

"Той факт, що українські девелоперські проєкти дедалі частіше стають не винятком, а орієнтиром для світу, робить цю перемогу особливо цінною",  кажуть офіційні представники Taryan Group.

Нагадаємо, International Property Awards вважається найпрестижнішою світовою премією у сфері нерухомості. Суддівська колегія щороку складається з понад 100 незалежних експертів з різних країн, включно з представниками британського вищого істеблішменту – лордами та аристократією, а також міжнародними професіоналами ринку. Відбір проєктів проходить у кілька етапів і не передбачає комерційного впливу на фінальні рішення.

Автор:
Майя Калина