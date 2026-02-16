$430 тысяч на профтехобразование: в Николаевской области открыли три новые мастерские

В Николаевской области модернизированы и открыты три новых учебных мастерских в заведениях профессионально-технического образования. Обновленные базы в Николаеве, Пивденноукраинске и Вознесенске рассчитаны на подготовку около 1500 студентов и станут платформой для переквалификации взрослого населения.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Общий объем инвестиций в проект составляет 430 тысяч долларов, а его реализация осуществляется при поддержке партнеров из Дании и Программы развития ООН.

В рамках проекта учебные заведения региона усилили материально-техническую базу по направлениям, отвечающим потребностям местной экономики:

в Вознесенске готовят специалистов по электротехническому производству, строительству, монтажным и ремонтным работам, а также торгово-коммерческой сфере;

в Пивденноноукраинске – для промышленности, транспорта, связи и общественного питания;

в Николаеве – для строительной отрасли, транспорта, промышленности, электротехники и цифровых технологий.

Реализация проекта осуществляется при поддержке партнеров из Дании и Программы развития ООН. Фото: Николаевская ОВА

Как отметил начальник Николаевской ОВ Виталий Ким, развитие профтехобразования является стратегическим направлением для экономического восстановления региона.

"Наша стратегия – инвестиции в кадровый потенциал. Быстрое восстановление возможно только из-за роста производства, промышленности и добавленной стоимости. Основа этого процесса – профессиональное образование и подготовленные кадры. Эту стратегию реализуем не первый год", – подчеркнул он.

Напомним, в 2024 году стартовала инициатива "100 мастерских", а в 2025-м она продолжилась. В прошлом году на этот проект было выделено 540 млн грн. Он направлен на повышение качества подготовки будущих специалистов, обеспечение их современными навыками и адаптацию к требованиям цифровой экономики.