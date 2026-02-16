Запланована подія 2

$430 тисяч у профтехосвіту: на Миколаївщині відкрили три нові майстерні

Майстерні відкрито у Миколаєві, Південноукраїнську та Вознесенську
Майстерні відкрито у Миколаєві, Південноукраїнську та Вознесенську / Миколаївська ОВА

У Миколаївській області модернізовано та відкрито три нові навчальні майстерні в закладах професійно-технічної освіти. Оновлені бази у Миколаєві, Південноукраїнську та Вознесенську розраховані на підготовку близько 1500 студентів і стануть платформою для перекваліфікації дорослого населення.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації прифронтових міст та громад.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 430 тис. доларів, а його реалізація здійснюється за підтримки партнерів із Данії та Програми розвитку ООН.

У межах проєкту навчальні заклади регіону посилили матеріально-технічну базу за напрямами, що відповідають потребам місцевої економіки:

  • у Вознесенську готують фахівців для електротехнічного виробництва, будівництва, монтажних та ремонтних робіт, а також торговельно-комерційної сфери; 
  • у Південноукраїнську – для промисловості, транспорту, зв’язку та громадського харчування; 
  • у Миколаєві – для будівельної галузі, транспорту, промисловості, електротехніки та цифрових технологій.
Фото 2 — $430 тисяч у профтехосвіту: на Миколаївщині відкрили три нові майстерні
Реалізація проєкту здійснюється за підтримки партнерів із Данії та Програми розвитку ООН. Фото: Миколаївська ОВА

Як зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, розвиток профтехосвіти є стратегічним напрямом для економічного відновлення регіону.

"Наша стратегія – інвестиції у кадровий потенціал. Швидке відновлення можливо лише через зростання виробництва, промисловості та доданої вартості. Основа цього процесу – професійна освіта і підготовлені кадри. Цю стратегію реалізовуємо не перший рік", – наголосив він.

Нагадаємо, у 2024 році стартувала ініціатива "100 майстерень", а у 2025-му вона продовжилася. Торік на цей проєкт було виділено 540 млн грн. Він спрямований на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, забезпечення їх сучасними навичками й адаптацію до вимог цифрової економіки.

Автор:
Майя Калина