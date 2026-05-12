5 тысяч в день: украинцы все чаще покупают билеты УЗ онлайн

"Укрзализныця" сообщила о росте популярности онлайн-покупки билетов на пригородные рейсы — сейчас через приложение оформляется около 5 тысяч билетов в день.

Как меняется покупка билетов УЗ

"Укрзализныця" сообщила о росте популярности онлайн-покупки билетов на пригородные рейсы через мобильное приложение. В настоящее время около 15 тысяч билетов оформляется ежедневно, а доля цифровых продаж достигла 13% и продолжает расти.

В апреле зафиксировано более 30 тысяч оформлений билетов с использованием студенческих льгот после интеграции соответствующего сервиса. По сравнению с мартом количество онлайн-оформлений удвоилось.

С 12 мая сервис покупки пригородных билетов в приложении стал доступен по всей Украине. В компании отмечают, что продолжают расширять функционал, оптимизировать работу системы и увеличивать доступные маршруты.

В Укрзализныце отмечают, что переход на цифровые сервисы повышает удобство для пассажиров и способствует стабильному финансированию железнодорожных перевозок.

Напомним, "Укрзализныця" со 2 мая изменила правила возвращения билетов на внутренние рейсы, вводя прогрессивную шкалу возмещения стоимости в зависимости от времени до отправления поезда. Соответствующий приказ Министерства развития общин и территорий прошел общественное обсуждение и вступает в силу.

Автор:
Ольга Опенько