5 тисяч на день: українці дедалі частіше купують квитки на потяги онлайн

мобільний телефон
Фото: Freepik

“Укрзалізниця” повідомила про зростання популярності онлайн-купівлі квитків на приміські рейси - наразі через застосунок оформлюється близько 5 тисяч квитків на день.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як змінюється купівля квитків УЗ

"Укрзалізниця" повідомила про зростання популярності онлайн-купівлі квитків на приміські рейси через мобільний застосунок. Наразі близько 15 тисяч квитків оформлюється щодня, а частка цифрових продажів досягла 13% і продовжує зростати.

У квітні також зафіксовано понад 30 тисяч оформлень квитків із використанням студентських пільг після інтеграції відповідного сервісу. Порівняно з березнем кількість онлайн-оформлень подвоїлася.

З 12 травня сервіс купівлі приміських квитків у застосунку став доступним по всій Україні. У компанії зазначають, що продовжують розширювати функціонал, оптимізувати роботу системи та збільшувати кількість доступних маршрутів.

В Укрзалізниці наголошують, що перехід на цифрові сервіси підвищує зручність для пасажирів і сприяє стабільному фінансуванню залізничних перевезень.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 2 травня змінила правила повернення квитків на внутрішні рейси, запроваджуючи прогресивну шкалу відшкодування вартості залежно від часу до відправлення поїзда. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій пройшов громадське обговорення і набирає чинності.

Автор:
Ольга Опенько