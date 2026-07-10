50 тысяч гривен ежемесячно: какие выплаты предусмотрели для защитников после плена

Кабинет министров расширил возможность получения ежемесячных выплат в размере 50 тыс. грн для защитников и защитниц, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном стационарном лечении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

50 тысяч гривен ежемесячно

Право на такую помощь будут иметь военнослужащие, которые после возвращения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Также выплата распространяется на находившихся в плену полицейских и представителей службы гражданской защиты.

Речь идет о защитниках и защитницах, которым необходимо лечение в стационаре более 30 дней из-за полученных ранений, контузий, увечий или заболеваний.

Правительство отмечает, что расширение этой поддержки является одним из шагов для обеспечения надлежащих условий жизни и восстановления людей, переживших плен и испытавших значительные физические и психологические испытания.

Напомним, Минобороны прогнозирует изменение парадигмы войны с РФ благодаря искусственному интеллекту. Интеграция искусственного интеллекта в вооруженные сети и ускорение принятия решений на поле боя приведут к существенным трансформациям в военном противостоянии уже в ближайшие годы.