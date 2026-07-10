50 тисяч гривень щомісяця: які виплати передбачили для захисників після полону

Кабінет міністрів розширив можливість отримання щомісячних виплат у розмірі 50 тис. грн для захисників і захисниць, які були звільнені з російського полону та потребують тривалого стаціонарного лікування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

50 тисяч гривень щомісяця

Право на таку допомогу матимуть військовослужбовці, які після повернення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Також виплата поширюється на поліцейських та представників служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.

Йдеться про захисників і захисниць, яким необхідне лікування у стаціонарі понад 30 днів через отримані поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Уряд зазначає, що розширення цієї підтримки є одним із кроків для забезпечення належних умов життя та відновлення людей, які пережили полон і зазнали значних фізичних та психологічних випробувань.

Нагадаємо, Міноборони прогнозує зміну парадигми війни з РФ завдяки штучному інтелекту. Інтеграція штучного інтелекту у збройні мережі та прискорення ухвалення рішень на полі бою призведуть до суттєвих трансформацій у військовому протистоянні вже найближчими роками.