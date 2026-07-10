Міноборони відкрило доступ до восьми військових технологій для виробників

Міністерство оборони відкрило виробникам доступ до восьми технологій, розроблених у межах оборонного відомства та Збройних сил України. Компанії зможуть отримати ліцензії на використання цих рішень для виробництва товарів оборонного призначення та їхнього масштабування для потреб Сил оборони.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Міноборони відкриває військові технології

У Міноборони зазначають, що цей крок має посилити співпрацю між державою та оборонною індустрією, а також допомогти швидше впроваджувати військові розробки у серійне виробництво.

Серед технологій, доступних для ліцензування:

дрон-перехоплювач Octopus;

керований боєприпас;

детектор безпілотників "Вітряк";

системи зв’язку, управління та донаведення для безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів.

Можливість передачі технологій виробникам передбачена експериментальним проєктом, затвердженим постановою Кабінету міністрів України № 1310.

На платформі Brave1 уже створили окремий розділ із описом технологій, які Міноборони пропонує для використання. Також там працює механізм автоматизованого збору заявок від компаній, зацікавлених у впровадженні цих розробок.

Подання повідомлення про зацікавленість є обов’язковою умовою для участі в експериментальному проєкті. Функціонал платформи розробили з урахуванням вимог безпеки, тому він доступний у закритій частині порталу Brave1. Усі отримані заявки опрацьовує Міністерство оборони.

Щоб отримати право на використання технологій, виробник має подати повідомлення про зацікавленість, документи, що підтверджують відповідність критеріям проєкту, а також укласти відповідний договір із Міноборони.

Якщо компанія хоче попередньо ознайомитися з технічною документацією, вона може отримати доступ до матеріалів після підписання договору про нерозголошення інформації з розробником.

Після вивчення документації виробник має повторно подати повідомлення про зацікавленість, що дозволяє перейти до укладення договору та подальшого використання технології.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" уклала стратегічну угоду з виробником ракет Taurus. Вітчизняна компанія підписала Меморандум про стратегічне партнерство з європейським лідером у сфері складних систем озброєння MBDA, домовившись про спільну розробку військових програм, обмін технологіями та створення спільного підприємства.