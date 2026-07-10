Минобороны открыло доступ к восьми военным технологиям для производителей

Министерство обороны открыло производителям доступ к восьми технологиям, разработанным в рамках оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины. Компании смогут получить лицензии на использование этих решений для производства товаров оборонного назначения и их масштабирования для нужд сил обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Минобороны открывает военные технологии

Минобороны отмечают, что этот шаг должен усилить сотрудничество между государством и оборонной индустрией, а также помочь быстрее внедрять военные разработки в серийное производство.

Среди технологий, доступных для лицензирования:

дрон-перехватчик Octopus;

управляемый боеприпас;

детектор беспилотников "Ветряк";

системы связи, управления и донаведения для беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов

Возможность передачи технологий производителям предусмотрена экспериментальным проектом, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины №1310.

На платформе Brave1 уже создан отдельный раздел с описанием технологий, которые Минобороны предлагает для использования. Там работает механизм автоматизированного сбора заявок от компаний, заинтересованных во внедрении этих разработок.

Представление сообщения об интересе является обязательным условием для участия в экспериментальном проекте. Функционал платформы был разработан с учетом требований безопасности, поэтому он доступен в закрытой части портала Brave1. Все полученные заявки прорабатывается Министерством обороны.

Чтобы получить право на использование технологий, производитель должен подать уведомление о заинтересованности, документы, подтверждающие соответствие критериям проекта, а также заключить соответствующий договор Минобороны.

Если компания хочет предварительно ознакомиться с технической документацией, она может получить доступ к материалам после заключения договора о неразглашении информации с разработчиком.

После изучения документации производитель должен повторно подать уведомление о заинтересованности, что позволяет перейти к заключению договора и дальнейшему использованию технологии.

Напомним, "Украинская бронетехника" заключила стратегическое соглашение с производителем ракет Taurus. Отечественная компания подписала Меморандум о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере сложных систем вооружения MBDA, договорившись о совместной разработке военных программ, обмене технологиями и создании совместного предприятия.