52% украинцев рассматривают Карпаты как вариант летнего отпуска – опрос

Карпаты и Закарпатье остаются среди популярнейших направлений внутреннего туризма, однако характер спроса существенно изменился. Если раньше регион ассоциировался прежде всего с зимним отдыхом и горнолыжными курортами, то летом 2026 украинцы все чаще выбирают горы ради психологического и физического восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Ribas Hotels Group и Ribas Invest, а также внутренняя аналитика сети по бронированию на летний сезон 2026 года.

По результатам опроса, 52,8% украинцев рассматривают Карпаты как место для летнего отпуска. По популярности это направление уступает только Одессе и морскому побережью. В то же время, в сети Ribas Hotels Group сообщают, что спрос на Буковель и близлежащие курорты вырос примерно на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании отмечают, что Карпатский регион перестает быть исключительно сезонным туристическим направлением. Все больше гостей приезжают сюда не за активными развлечениями, а чтобы сменить обстановку, отдохнуть от городского ритма и восстановить эмоциональный баланс.

Эту тенденцию подтверждают и результаты опроса. Самыми популярными видами досуга во время летнего отпуска стали прогулки по природе (71,7%), пляжный отдых (67,9%), посещение ресторанов и кафе (62,3%) и SPA-процедуры (47,2%).

Wellness выходит на первый план

Наиболее динамично растет именно сегмент wellness. По данным Ribas Hotels Group, количество запросов на SPA- и оздоровительные услуги этим летом увеличилось на 44% по сравнению с 2025 годом. Сразу средний чек на такие услуги вырос на 31%.

В компании объясняют такую тенденцию накопленной психологической усталостью украинцев. Если раньше летнее путешествие воспринималось преимущественно как развлечение, то теперь все чаще он становится способом восстановить физические силы и эмоциональное состояние.

Закарпатье укрепляет позиции

На этом фоне Закарпатье все активнее позиционирует себя как отдельный wellness-регион. В инвестиционном прогнозе Ribas Invest его даже называют одним из самых перспективных направлений украинского туристического рынка.

Среди главных преимуществ региона – более длительный туристический сезон, меньшая зависимость от погодных условий, более низкая конкуренция по сравнению с Буковелем и развитие термальных комплексов, SPA-центров и медицинского туризма, что позволяет курортам работать практически круглый год.

Курорты меняют бизнес-модель

Изменение спроса оказывает влияние и на экономику туристических комплексов. Если раньше основной доход обеспечивал зимний сезон, то сегодня операторы стремятся равномерно скачивать отели в течение года. Для этого они развивают wellness-направление, семейный отдых, гастрономические программы, ретриты и корпоративные мероприятия.

Растет и спрос на семейные поездки. Почти половина опрошенных (49,1%) планируют летний отпуск вместе с партнером или партнершей, еще 28,3% – с детьми.

Именно поэтому наибольшую эффективность сегодня демонстрируют большие гостиничные комплексы, предлагающие не только проживание, но и бассейны, SPA, рестораны, детскую инфраструктуру и широкий спектр сервисов.

Инвесторы выбирают концепцию

В исследовании отмечается, что главной тенденцией 2026 стало изменение подходов к инвестированию. Если раньше внимание было сосредоточено на приобретении отдельных апартаментов или коттеджей, то теперь ключевыми критериями стали профессиональный оператор, круглогодичная работа комплекса, уровень инфраструктуры и способность стабильно привлекать гостей.

Особенно заметно это в Буковеле. Несмотря на высокий спрос, рынок постепенно насыщается, поэтому новые проекты уже не могут конкурировать только благодаря выгодному расположению. Решающими являются качество сервиса, масштаб инфраструктуры и эффективный маркетинг.

Поэтому фактический срок окупаемости новых туристических объектов часто оказывается дольше, чем обещают рекламные материалы. По оценкам экспертов, реалистичный период возврата инвестиций сегодня составляет 9-12 лет, а не шесть лет, как часто заявляют застройщики.

Украинцы стали более требовательными

Меняются не только мотивы поездок, но и требования к проживанию. По результатам исследования важнейшими критериями при выборе места отдыха украинцы называют комфортные условия (90,6%), удачное расположение (81,8%) и соотношение цены и качества (76,3%).

Это усугубляет конкуренцию между курортами. Сегодня преимущество получают не те, кто предлагает только живописные виды, а комплексы, обеспечивающие комплексный сервис: SPA, гастрономию, тишину, детскую инфраструктуру, удобную логистику и условия для полноценного обновления.

О смене туристических привычек свидетельствует и увеличение продолжительности отдыха. Средняя продолжительность бронирования летом 2026 года в сети Ribas Hotels Group выросла до 3,8 ночи по сравнению с 3,1 годом ранее. Для семейных поездок этот показатель составляет в среднем 4,6 ночи.

Это свидетельствует, что Карпаты постепенно переходят от формата коротких поездок на выходные в полноценные, хотя и относительно непродолжительные отпуска.

Вывод

Карпаты уже не воспринимаются исключительно как зимний курорт. В 2026 году они все больше ассоциируются с wellness-отдыхом, SPA, природой и возможностью восстановить физический и психологический ресурс. Этот запрос формирует новую модель развития региона и определяет основные тенденции внутреннего туризма в Украине.

Напомним, опрос показал, что 69,8% респондентов рассматривают Одессу и побережье в качестве отдыха в этом году. Для многих такое путешествие – это способ вернуть себе атмосферу обычного лета: море, пляж, прогулки, рестораны и ощущение смены пространства.