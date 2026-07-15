52% українців розглядають Карпати як варіант літньої відпустки – опитування

Карпати та Закарпаття залишаються серед найпопулярніших напрямків внутрішнього туризму, однак характер попиту суттєво змінився. Якщо раніше регіон асоціювався насамперед із зимовим відпочинком і гірськолижними курортами, то влітку 2026 року українці дедалі частіше обирають гори заради психологічного та фізичного відновлення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на опитування Ribas Hotels Group та Ribas Invest, а також внутрішня аналітика мережі щодо бронювань на літній сезон 2026 року.

За результатами опитування, 52,8% українців розглядають Карпати як місце для літньої відпустки. За популярністю цей напрямок поступається лише Одесі та морському узбережжю. Водночас у мережі Ribas Hotels Group повідомляють, що попит на Буковель і прилеглі курорти зріс приблизно на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У компанії відзначають, що Карпатський регіон перестає бути винятково сезонним туристичним напрямком. Дедалі більше гостей приїжджають сюди не за активними розвагами, а щоб змінити обстановку, відпочити від міського ритму та відновити емоційний баланс.

Цю тенденцію підтверджують і результати опитування. Найпопулярнішими видами дозвілля під час літньої відпустки стали прогулянки на природі (71,7%), пляжний відпочинок (67,9%), відвідування ресторанів і кафе (62,3%) та SPA-процедури (47,2%).

Wellness виходить на перший план

Найдинамічніше зростає саме сегмент wellness. За даними Ribas Hotels Group, кількість запитів на SPA- та оздоровчі послуги цього літа збільшилася на 44% порівняно з 2025 роком. Одночасно середній чек на такі послуги зріс на 31%.

У компанії пояснюють таку тенденцію накопиченою психологічною втомою українців. Якщо раніше літня подорож сприймалася переважно як розвага, то тепер дедалі частіше вона стає способом відновити фізичні сили та емоційний стан.

Закарпаття зміцнює позиції

На цьому тлі Закарпаття дедалі активніше позиціонує себе як окремий wellness-регіон. В інвестиційному прогнозі Ribas Invest його навіть називають одним із найперспективніших напрямків українського туристичного ринку.

Серед головних переваг регіону – довший туристичний сезон, менша залежність від погодних умов, нижча конкуренція порівняно з Буковелем та розвиток термальних комплексів, SPA-центрів і медичного туризму, що дозволяє курортам працювати практично цілий рік.

Курорти змінюють бізнес-модель

Зміна попиту впливає і на економіку туристичних комплексів. Якщо раніше основний дохід забезпечував зимовий сезон, то сьогодні оператори прагнуть рівномірно завантажувати готелі протягом року. Для цього вони розвивають wellness-напрямок, сімейний відпочинок, гастрономічні програми, ретрити та корпоративні заходи.

Зростає й попит на сімейні подорожі. Майже половина опитаних (49,1%) планують літню відпустку разом із партнером або партнеркою, ще 28,3% – із дітьми.

Саме тому найбільшу ефективність сьогодні демонструють великі готельні комплекси, які пропонують не лише проживання, а й басейни, SPA, ресторани, дитячу інфраструктуру та широкий спектр сервісів.

Інвестори обирають концепцію

У дослідженні зазначається, що головною тенденцією 2026 року стала зміна підходів до інвестування. Якщо раніше увагу зосереджували на придбанні окремих апартаментів чи котеджів, то тепер ключовими критеріями стали професійний оператор, цілорічна робота комплексу, рівень інфраструктури та здатність стабільно залучати гостей.

Особливо помітно це в Буковелі. Попри високий попит, ринок поступово насичується, тому нові проєкти вже не можуть конкурувати лише завдяки вигідному розташуванню. Вирішальними стають якість сервісу, масштаб інфраструктури та ефективний маркетинг.

Через це фактичний термін окупності нових туристичних об'єктів часто виявляється довшим, ніж обіцяють рекламні матеріали. За оцінками експертів, реалістичний період повернення інвестицій сьогодні становить 9–12 років, а не шість років, як нерідко заявляють забудовники.

Українці стали більш вимогливими

Змінюються не лише мотиви подорожей, а й вимоги до проживання. За результатами дослідження, найважливішими критеріями при виборі місця відпочинку українці називають комфортні умови (90,6%), вдале розташування (81,8%) та співвідношення ціни й якості (76,3%).

Це посилює конкуренцію між курортами. Сьогодні перевагу отримують не ті, хто пропонує лише мальовничі краєвиди, а комплекси, які забезпечують комплексний сервіс: SPA, гастрономію, тишу, дитячу інфраструктуру, зручну логістику та умови для повноцінного відновлення.

Про зміну туристичних звичок свідчить і збільшення тривалості відпочинку. Середня тривалість бронювання влітку 2026 року в мережі Ribas Hotels Group зросла до 3,8 ночі проти 3,1 роком раніше. Для сімейних поїздок цей показник становить у середньому 4,6 ночі.

Це свідчить, що Карпати поступово переходять від формату коротких поїздок на вихідні до повноцінних, хоча й відносно нетривалих відпусток.

Висновок

Карпати вже не сприймаються винятково як зимовий курорт. У 2026 році вони дедалі більше асоціюються з wellness-відпочинком, SPA, природою та можливістю відновити фізичний і психологічний ресурс. Саме цей запит формує нову модель розвитку регіону та визначає основні тенденції внутрішнього туризму в Україні.

Нагадаємо, опитування показало, що 69,8% респондентів розглядають Одесу та узбережжя в якості відпочинку цього року. Для багатьох така подорож – це спосіб повернути собі атмосферу звичного літа: море, пляж, прогулянки, ресторани та відчуття зміни простору.