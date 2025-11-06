Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

6 ноября во всех регионах Украины введены графики отключения электроэнергии

отключение света
"Укрэнерго" ввело графики отключений во всех регионах / Shutterstock

6 ноября 2025 во всех регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности с 08:00 до 22:00.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Время и объем ограничений

Планируется применение графиков почасовых отключений   населения в периоды с 08:00 до 22:00 .

Объем отключений составит от 0,5 до 2 очередей в зависимости от нагрузки на систему.

Также в эти же часы будет действовать график ограничения мощности для промышленных потребителей .

Энергетики предупреждают, что время и размер ограничений могут изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию , особенно в часы, когда свет подается по графику.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько