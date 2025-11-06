6 ноября во всех регионах Украины введены графики отключения электроэнергии

6 ноября 2025 во всех регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности с 08:00 до 22:00.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Время и объем ограничений

Планируется применение графиков почасовых отключений населения в периоды с 08:00 до 22:00 .

Объем отключений составит от 0,5 до 2 очередей в зависимости от нагрузки на систему.

Также в эти же часы будет действовать график ограничения мощности для промышленных потребителей .

Энергетики предупреждают, что время и размер ограничений могут изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию , особенно в часы, когда свет подается по графику.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.