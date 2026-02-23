Запланована подія 2

Четыре года большой войны
70% арендаторов в ЖК впоследствии становятся покупателями – KAN Development

дом жк комфорт таун
В октябре 2022 года было повреждено около 400 квартир в "Комфорт Таун", их восстановили

За четыре года полномасштабной войны строительная компания KAN Development не замораживала проекты и не переносила сдачи домов. Согласно ее аналитике, 70% арендаторов в жилых комплексах впоследствии становятся покупателями.

Об этом Delo.ua сообщает прессслужба KAN Development в комментарии к спецпроекту "4 года великой войны4 урока выдержки".

В компании отмечают, что устойчивость обеспечивают люди, финансовая модель и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, а также отмечают: 1 гривна в строительной отрасли создает 45 гривен ВВП.

"Каждая работающая стройплощадкаэто зарплаты в десятках смежных отраслей, налоги в бюджет, часть из которых идет на оборону, и конкретный сигнал мира: Украина живет и развивается",говорит представитель пресс-службы KAN Development.

Модель прямого финансирования

Компания работает по модели прямого финансирования: каждый проект имеет отдельный бюджет и резервы, а денежные средства между объектами не перераспределяются. В пресс-службе говорят, что именно это позволило уже в мае 2022 года возобновить строительство ЖК "Республика" и "Файна Таун", когда значительная часть рынка оставалась парализованной.

После массированных обстрелов в октябре 2022 года, когда было повреждено около 400 квартир в "Файне Таун", компания оперативно организовала восстановительные работы, параллельно сохранив темпы реализации других объектов.

"Война не изменила наши принципы работыона лишь подтвердила их правильность. Мы не искали, чем "закрывать дыры", потому что система была построена так, чтобы их не возникало",говорят в компании.

"Город нулевого километра"

ЖК "Файна Таун", "Республика" и "Биоритм" реализуются по концепции полноценной инфраструктуры внутри комплексасо школами, коворкингами, спортзалами, аптеками и сервисами.

По внутренней аналитике компании, во время военного положения до 85% жителей почти не покидают территорию комплекса, а 70% арендаторов впоследствии становятся покупателями, получив опыт жизни в автономной среде.

Новые стандарты безопасности и автономности

После 2022 года безопасность и автономность перешли из категории конкурентных преимуществ в категорию обязательных стандартов. В каждом новом проекте предусматриваются системы резервного питания, автономного отопления и водоснабжения, а также профессиональные укрытия в соответствии с нормативами.

Компания также отказалась использовать генераторы в пользу аккумуляторных систем.

"Невозможно обеспечить качество жизни людей в постоянном шуме генераторов и зависимости от топлива. Поэтому мы инвестируем в долгосрочные автономные решения",объясняют в пресс-службе.

Инвестиции в команду и образование

В условиях мобилизации и эмиграции компания сохранила ключевых специалистов и не пошла по пути массовых сокращений.

"Сохранить команду в условиях кадрового голодане менее сложно, чем построить дом. Восстановить компетенции гораздо дороже, чем сохранить их",отмечают в компании.

Отдельным направлением стали инвестиции в сеть учебных заведений "Образовательный холдинг А+". Во время полномасштабной войны 60 тысяч детей обучались онлайн бесплатно. В настоящее время открыт Архитектурно-инженерный коллегиум и строится новая школа в ЖК "Биоритм", инвестиции в которую составляют около $47 млн. Показательно, что 90% семей начинают выбор жилья с вопроса о школах.

В 2024 году в KAN Development заявили об инвестициях около $80 млн в строительство двух школ. Таким образом, тогда возведение одной школы стоило примерно $40 млн.

Напомним, в KAN Development сообщили о готовности населения инвестировать в энергонезависимые и высокотехнологичные проекты. По словам представителей фирмы, ориентация на энергоэффективность и автономность зданий стала основным трендом жилищного девелопмента 2025 года.

Автор:
Ярослава Тюпка