70% арендаторов в ЖК впоследствии становятся покупателями – KAN Development

За четыре года полномасштабной войны строительная компания KAN Development не замораживала проекты и не переносила сдачи домов. Согласно ее аналитике, 70% арендаторов в жилых комплексах впоследствии становятся покупателями.

Об этом Delo.ua сообщает прессслужба KAN Development в комментарии к спецпроекту "4 года великой войны – 4 урока выдержки".

В компании отмечают, что устойчивость обеспечивают люди, финансовая модель и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, а также отмечают: 1 гривна в строительной отрасли создает 4–5 гривен ВВП.

"Каждая работающая стройплощадка – это зарплаты в десятках смежных отраслей, налоги в бюджет, часть из которых идет на оборону, и конкретный сигнал мира: Украина живет и развивается", – говорит представитель пресс-службы KAN Development.

Модель прямого финансирования

Компания работает по модели прямого финансирования: каждый проект имеет отдельный бюджет и резервы, а денежные средства между объектами не перераспределяются. В пресс-службе говорят, что именно это позволило уже в мае 2022 года возобновить строительство ЖК "Республика" и "Файна Таун", когда значительная часть рынка оставалась парализованной.

После массированных обстрелов в октябре 2022 года, когда было повреждено около 400 квартир в "Файне Таун", компания оперативно организовала восстановительные работы, параллельно сохранив темпы реализации других объектов.

"Война не изменила наши принципы работы – она лишь подтвердила их правильность. Мы не искали, чем "закрывать дыры", потому что система была построена так, чтобы их не возникало", – говорят в компании.

"Город нулевого километра"

ЖК "Файна Таун", "Республика" и "Биоритм" реализуются по концепции полноценной инфраструктуры внутри комплекса – со школами, коворкингами, спортзалами, аптеками и сервисами.

По внутренней аналитике компании, во время военного положения до 85% жителей почти не покидают территорию комплекса, а 70% арендаторов впоследствии становятся покупателями, получив опыт жизни в автономной среде.

Новые стандарты безопасности и автономности

После 2022 года безопасность и автономность перешли из категории конкурентных преимуществ в категорию обязательных стандартов. В каждом новом проекте предусматриваются системы резервного питания, автономного отопления и водоснабжения, а также профессиональные укрытия в соответствии с нормативами.

Компания также отказалась использовать генераторы в пользу аккумуляторных систем.

"Невозможно обеспечить качество жизни людей в постоянном шуме генераторов и зависимости от топлива. Поэтому мы инвестируем в долгосрочные автономные решения", – объясняют в пресс-службе.

Инвестиции в команду и образование

В условиях мобилизации и эмиграции компания сохранила ключевых специалистов и не пошла по пути массовых сокращений.

"Сохранить команду в условиях кадрового голода – не менее сложно, чем построить дом. Восстановить компетенции гораздо дороже, чем сохранить их", – отмечают в компании.

Отдельным направлением стали инвестиции в сеть учебных заведений "Образовательный холдинг А+". Во время полномасштабной войны 60 тысяч детей обучались онлайн бесплатно. В настоящее время открыт Архитектурно-инженерный коллегиум и строится новая школа в ЖК "Биоритм", инвестиции в которую составляют около $47 млн. Показательно, что 90% семей начинают выбор жилья с вопроса о школах.

В 2024 году в KAN Development заявили об инвестициях около $80 млн в строительство двух школ. Таким образом, тогда возведение одной школы стоило примерно $40 млн.

Напомним, в KAN Development сообщили о готовности населения инвестировать в энергонезависимые и высокотехнологичные проекты. По словам представителей фирмы, ориентация на энергоэффективность и автономность зданий стала основным трендом жилищного девелопмента 2025 года.