- Тип
- Четыре года большой войны Четыре года большой войны
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
70% арендаторов в ЖК впоследствии становятся покупателями – KAN Development
За четыре года полномасштабной войны строительная компания KAN Development не замораживала проекты и не переносила сдачи домов. Согласно ее аналитике, 70% арендаторов в жилых комплексах впоследствии становятся покупателями.
Об этом Delo.ua сообщает прессслужба KAN Development в комментарии к спецпроекту "4 года великой войны – 4 урока выдержки".
В компании отмечают, что устойчивость обеспечивают люди, финансовая модель и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, а также отмечают: 1 гривна в строительной отрасли создает 4–5 гривен ВВП.
"Каждая работающая стройплощадка – это зарплаты в десятках смежных отраслей, налоги в бюджет, часть из которых идет на оборону, и конкретный сигнал мира: Украина живет и развивается", – говорит представитель пресс-службы KAN Development.
Модель прямого финансирования
Компания работает по модели прямого финансирования: каждый проект имеет отдельный бюджет и резервы, а денежные средства между объектами не перераспределяются. В пресс-службе говорят, что именно это позволило уже в мае 2022 года возобновить строительство ЖК "Республика" и "Файна Таун", когда значительная часть рынка оставалась парализованной.
После массированных обстрелов в октябре 2022 года, когда было повреждено около 400 квартир в "Файне Таун", компания оперативно организовала восстановительные работы, параллельно сохранив темпы реализации других объектов.
"Война не изменила наши принципы работы – она лишь подтвердила их правильность. Мы не искали, чем "закрывать дыры", потому что система была построена так, чтобы их не возникало", – говорят в компании.
"Город нулевого километра"
ЖК "Файна Таун", "Республика" и "Биоритм" реализуются по концепции полноценной инфраструктуры внутри комплекса – со школами, коворкингами, спортзалами, аптеками и сервисами.
По внутренней аналитике компании, во время военного положения до 85% жителей почти не покидают территорию комплекса, а 70% арендаторов впоследствии становятся покупателями, получив опыт жизни в автономной среде.
Новые стандарты безопасности и автономности
После 2022 года безопасность и автономность перешли из категории конкурентных преимуществ в категорию обязательных стандартов. В каждом новом проекте предусматриваются системы резервного питания, автономного отопления и водоснабжения, а также профессиональные укрытия в соответствии с нормативами.
Компания также отказалась использовать генераторы в пользу аккумуляторных систем.
"Невозможно обеспечить качество жизни людей в постоянном шуме генераторов и зависимости от топлива. Поэтому мы инвестируем в долгосрочные автономные решения", – объясняют в пресс-службе.
Инвестиции в команду и образование
В условиях мобилизации и эмиграции компания сохранила ключевых специалистов и не пошла по пути массовых сокращений.
"Сохранить команду в условиях кадрового голода – не менее сложно, чем построить дом. Восстановить компетенции гораздо дороже, чем сохранить их", – отмечают в компании.
Отдельным направлением стали инвестиции в сеть учебных заведений "Образовательный холдинг А+". Во время полномасштабной войны 60 тысяч детей обучались онлайн бесплатно. В настоящее время открыт Архитектурно-инженерный коллегиум и строится новая школа в ЖК "Биоритм", инвестиции в которую составляют около $47 млн. Показательно, что 90% семей начинают выбор жилья с вопроса о школах.
В 2024 году в KAN Development заявили об инвестициях около $80 млн в строительство двух школ. Таким образом, тогда возведение одной школы стоило примерно $40 млн.
Напомним, в KAN Development сообщили о готовности населения инвестировать в энергонезависимые и высокотехнологичные проекты. По словам представителей фирмы, ориентация на энергоэффективность и автономность зданий стала основным трендом жилищного девелопмента 2025 года.