Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Чотири роки великої війни Чотири роки великої війни
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

70% орендарів у ЖК згодом стають покупцями – KAN Development

будинок жк комфорт таун
У жовтні 2022 року було пошкоджено близько 400 квартир у "Комфорт Таун" / Freepik

За чотири роки повномасштабної війни будівельна компанія KAN Development не заморожувала проєктів та не переносила здачі будинків. Згідно з її аналітикою, 70% орендарів у житлових комплексах згодом стають покупцями.

Про це Delo.ua повідомляє пресслужба KAN Development у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни  4 уроки витримки".

У компанії зазначають, що стійкість забезпечують люди, фінансова модель і довгострокові інвестиції в інфраструктуру, а також наголошують: 1 гривня в будівельній галузі створює 45 гривень ВВП. 

"Кожен будмайданчик, який працює,  це зарплати у десятках суміжних галузей, податки до бюджету, частина з яких іде на оборону, і конкретний сигнал світу: Україна живе і розвивається",  говорить представник пресслужби KAN Development. 

Модель прямого фінансування

Компанія працює за моделлю прямого фінансування: кожен проєкт має окремий бюджет і резерви, а кошти між об’єктами не перерозподіляються. У пресслужбі кажуть, що саме це дозволило вже у травні 2022 року відновити будівництво ЖК "Республіка" та "Файна Таун", коли значна частина ринку залишалася паралізованою.

Після масованих обстрілів у жовтні 2022 року, коли було пошкоджено близько 400 квартир у "Файна Таун", компанія оперативно організувала відновлювальні роботи, паралельно зберігши темпи реалізації інших об’єктів.

"Війна не змінила наші принципи роботи  вона лише підтвердила їхню правильність. Ми не шукали, чим "закривати діри", бо система була побудована так, щоб їх не виникало",  говорять у компанії.

"Місто нульового кілометра"

ЖК "Файна Таун", "Республіка" та "Біоритм" реалізуються за концепцією повноцінної інфраструктури всередині комплексу  зі школами, коворкінгами, спортзалами, аптеками та сервісами.

За внутрішньою аналітикою компанії, під час воєнного стану до 85% мешканців майже не залишають територію комплексу, а 70% орендарів згодом стають покупцями, отримавши досвід життя в автономному середовищі.

Нові стандарти безпеки та автономності

Після 2022 року безпека та автономність перейшли з категорії конкурентних переваг у категорію обов’язкових стандартів. У кожному новому проєкті передбачаються системи резервного живлення, автономного опалення та водопостачання, а також професійні укриття відповідно до нормативів.

Компанія також відмовилась від використання генераторів на користь акумуляторних систем.

"Неможливо забезпечити якість життя людей у постійному шумі генераторів і залежності від палива. Тому ми інвестуємо в довгострокові автономні рішення",  пояснюють у пресслужбі.

Інвестиції в команду та освіту

В умовах мобілізації та еміграції компанія зберегла ключових фахівців і не пішла шляхом масових скорочень. 

"Зберегти команду в умовах кадрового голоду  не менш складно, ніж побудувати будинок. Відновити компетенції значно дорожче, ніж зберегти їх",  зазначають у компанії.

Окремим напрямом стали інвестиції в мережу навчальних закладів "Освітній холдинг А+". Під час повномасштабної війни 60 тисяч дітей навчалися онлайн безкоштовно. Наразі відкрито Архітектурно-інженерний колегіум та будується нова школа у ЖК "Біоритм", інвестиції в яку становлять близько $47 млн. Показовим є те, що 90% сімей починають вибір житла з питання про школи. 

У 2024 році у KAN Development заявили про інвестиції близько $80 млн у будівництво двох шкіл. Таким чином, тоді зведення однієї школи коштувало приблизно $40 млн.  

Нагадаємо, у KAN Development повідомили про готовність населення інвестувати в енергонезалежні та високотехнологічні проєкти. За словами представників фірми, орієнтація на енергоефективність та автономність будинків стала основним трендом житлового девелопменту 2025 року.

Автор:
Ярослава Тюпка