70% орендарів у ЖК згодом стають покупцями – KAN Development

За чотири роки повномасштабної війни будівельна компанія KAN Development не заморожувала проєктів та не переносила здачі будинків. Згідно з її аналітикою, 70% орендарів у житлових комплексах згодом стають покупцями.

Про це Delo.ua повідомляє пресслужба KAN Development у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

У компанії зазначають, що стійкість забезпечують люди, фінансова модель і довгострокові інвестиції в інфраструктуру, а також наголошують: 1 гривня в будівельній галузі створює 4–5 гривень ВВП.

"Кожен будмайданчик, який працює, – це зарплати у десятках суміжних галузей, податки до бюджету, частина з яких іде на оборону, і конкретний сигнал світу: Україна живе і розвивається", – говорить представник пресслужби KAN Development.

Модель прямого фінансування

Компанія працює за моделлю прямого фінансування: кожен проєкт має окремий бюджет і резерви, а кошти між об’єктами не перерозподіляються. У пресслужбі кажуть, що саме це дозволило вже у травні 2022 року відновити будівництво ЖК "Республіка" та "Файна Таун", коли значна частина ринку залишалася паралізованою.

Після масованих обстрілів у жовтні 2022 року, коли було пошкоджено близько 400 квартир у "Файна Таун", компанія оперативно організувала відновлювальні роботи, паралельно зберігши темпи реалізації інших об’єктів.

"Війна не змінила наші принципи роботи – вона лише підтвердила їхню правильність. Ми не шукали, чим "закривати діри", бо система була побудована так, щоб їх не виникало", – говорять у компанії.

"Місто нульового кілометра"

ЖК "Файна Таун", "Республіка" та "Біоритм" реалізуються за концепцією повноцінної інфраструктури всередині комплексу – зі школами, коворкінгами, спортзалами, аптеками та сервісами.

За внутрішньою аналітикою компанії, під час воєнного стану до 85% мешканців майже не залишають територію комплексу, а 70% орендарів згодом стають покупцями, отримавши досвід життя в автономному середовищі.

Нові стандарти безпеки та автономності

Після 2022 року безпека та автономність перейшли з категорії конкурентних переваг у категорію обов’язкових стандартів. У кожному новому проєкті передбачаються системи резервного живлення, автономного опалення та водопостачання, а також професійні укриття відповідно до нормативів.

Компанія також відмовилась від використання генераторів на користь акумуляторних систем.

"Неможливо забезпечити якість життя людей у постійному шумі генераторів і залежності від палива. Тому ми інвестуємо в довгострокові автономні рішення", – пояснюють у пресслужбі.

Інвестиції в команду та освіту

В умовах мобілізації та еміграції компанія зберегла ключових фахівців і не пішла шляхом масових скорочень.

"Зберегти команду в умовах кадрового голоду – не менш складно, ніж побудувати будинок. Відновити компетенції значно дорожче, ніж зберегти їх", – зазначають у компанії.

Окремим напрямом стали інвестиції в мережу навчальних закладів "Освітній холдинг А+". Під час повномасштабної війни 60 тисяч дітей навчалися онлайн безкоштовно. Наразі відкрито Архітектурно-інженерний колегіум та будується нова школа у ЖК "Біоритм", інвестиції в яку становлять близько $47 млн. Показовим є те, що 90% сімей починають вибір житла з питання про школи.

У 2024 році у KAN Development заявили про інвестиції близько $80 млн у будівництво двох шкіл. Таким чином, тоді зведення однієї школи коштувало приблизно $40 млн.

Нагадаємо, у KAN Development повідомили про готовність населення інвестувати в енергонезалежні та високотехнологічні проєкти. За словами представників фірми, орієнтація на енергоефективність та автономність будинків стала основним трендом житлового девелопменту 2025 року.