8 тысяч бизнесов переехали в другие регионы в 2025 году: откуда и куда

За 8 месяцев 2025 8 345 раз украинский бизнес переезжал по стране в этом году. Самым популярным регионом, откуда и куда переезжает бизнес, остается Киев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Почти 8 тысяч компаний релоцировались по Украине

По данным аналитиков, количество переездов стабилизировалось и даже стало меньше, чем до начала полномасштабной войны на 10%.

Количество релокаций почти такое же, как и в прошлом. Следует отметить, что некоторые бизнесы успели переехать даже несколько раз.

Чем занимаются релокированные компании

Чаще всего переезжают компании, работающие в сфере торговли: фактически это каждый третий бизнес из всех, кто переезжал по стране.

Также зачастую переезжает бизнес в сфере строительства (6%), сельского хозяйства (5%) и недвижимости (5%).

Какие маршруты

В "Опендатабот" отмечают, что большинство бизнесов переезжает по маршруту в Киев и из Киева. Основными направлениями перемещения бизнеса остаются маршруты между Киевом и областями. Самыми популярными стали переезды из столицы в Киевскую область (494 компании), в Днепропетровскую область (379), а также в обратном направлении: из Киевской области в столицу (378).

В Харьковскую область из Киева переехали 358 компаний, тогда как из Днепропетровщины в столицу — 336.

Аналитики подчеркивают, что в Харьковскую область в этом году переехало больше бизнесов, чем выехали из него: +374 компании. Похожая картина в Запорожской (276), Львовской (161), Закарпатской (83) и Киевской (77) областях.

В столице же — обратная тенденция: оттуда выехало на 657 компаний больше, чем приехало. Далее за отрицательным балансом следуют Днепропетровская область (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62).

В "Опендатабот" констатируют, что всего больше всего бизнеса выехало именно из столицы — 2 909 компаний, это 36% от общей сложности. Среди других регионов стоит отметить Днепропетровщину (824 компании), Киевскую (770), Одесскую (507) и Львовскую (451).

В то же время, Киев остается и главным пунктом назначения, куда переезжает бизнес — 2 252 компании избрали его новым местом работы. Следуют Киевщина (847), Харьковщина (742), Днепропетровщина (722) и Львовщина (613).

Так, компания "Оперком" с доходом в 1,4 млрд грн за прошлый год, работающая в ресторанно-гостиничной сфере, переехала из Киева в Запорожскую область и находится в процессе оформления банкротства.

Медицинская лаборатория " Эскулаб" с доходом в 942,4 млн грн в феврале вернулась во Львовскую область после короткого пребывания в столице. Страховая компания "Аско ДС", в прошлом году имевшая 83,9 млн грн дохода, в августе переместилась из Донбасса в Киев.

Напомним, 11083 компании изменили юридический адрес регистрации в 2024 году. Большинство из них занимаются оптовой торговлей и строительством. Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стал Киев – почти одинаковое количество компаний релоцировалось сюда и отсюда в прошлом году.

Релокация бизнеса

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться .

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

После принятия Минэкономики положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий подбор местоположения на предприятии, помощь с перевозкой на новую локацию, содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников, поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

Также правительство дало разрешение на пролонгация до 31 декабря 2026 года кредитов по программе "5-7-9" предприятиям, производственные мощности которых были размещены в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.