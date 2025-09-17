8 тисяч бізнесів переїхали в інші регіони у 2025 році: звідки та куди

За 8 місяців 2025 року 8 345 разів український бізнес переїздив по країні цьогоріч. Найпопулярнішим регіоном, звідки та куди переїжджає бізнес, залишається Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Майже 8 тисяч компаній релокувались по Україні

За даними аналітиків, кількість переїздів стабілізувалась й навіть стала меншою, ніж до початку повномасштабної війни на 10% .

Кількість релокацій майже така сама, як і торік. Варто зазначити, що деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів.

Чим займаються релоковані компанії

Найчастіше переїжджають компанії, що працюють у сфері торгівлі: фактично, це кожен третій бізнес з усіх, хто переїздив країною.

Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Які маршрути

В "Опендатабот" зауважують, що більшість бізнесів переїжджає за маршрутом до та з Києва. Основними напрямками переміщення бізнесу залишаються маршрути між Києвом та областями. Найпопулярнішими стали переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської області (379), а також у зворотному напрямку: з Київської області до столиці (378).

На Харківщину з Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровщини до столиці — 336.

Аналітики підкреслюють, що до Харківщини цьогоріч переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з нього: +374 компанії. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

Натомість у столиці — зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

В "Опендатабот" констатують, що загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці — 2 909 компаній, це 36% від загалу. Серед інших регіонів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи. Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Так, компанія "Оперком" з доходом у 1,4 млрд грн за минулий рік, яка працює у ресторанно-готельній сфері, переїхала з Києва до Запорізької області та наразі перебуває у процесі оформлення банкрутства.

Медична лабораторія "Ескулаб" з доходом у 942,4 млн грн у лютому повернулося на Львівщину після короткого перебування у столиці. Страхова компанія "Аско ДС", яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилося з Донеччини до Києва.

Нагадаємо, 11 083 компанії змінили юридичну адресу реєстрації у 2024 році. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом. Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами став Київ – майже однакова кількість компаній релокувалася сюди та звідси торік.

Релокація бізнесу

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

Після ухвалення Мінекономіки позитивного рішення про переміщення підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає підбір місця розташування для підприємства, допомогу з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення підприємств здійснюється або самостійно, або силами "Укрзалізниці", або силами "Укрпошти". Також можуть залучатися в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.

Також уряд дав дозвіл на пролонгування до 31 грудня 2026 року кредитів за програмою "5-7-9" підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.